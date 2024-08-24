Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 14-20 Ağustos tarihlerinde Aydın ve 7 diğer ilde meydana gelen büyük yangınların ardından bazı bölgeleri 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' olarak ilan etti. Yangınlar, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde etkili olurken, yaklaşık 5 bin 381 vatandaş tedbir amaçlı güvenli alanlara tahliye edildi. AFAD, zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Afet bölgesi ilanı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, İzmir ilinin Bayındır, Bayraklı, Körfez, Karşıyaka, Tire ilçelerinde; Aydın ilinin Bozdoğan ve Didim ilçelerinde bulunan bazı mahallelerin 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edildiği belirtildi. Yangınlardan etkilenen bölgeler şunlardır:

İzmir:

- Bayındır ilçesi, Yeşilova Mahallesi

- Bayraklı ilçesi, Doğançay, Körfez ve Onur Mahalleleri

- Karşıyaka ilçesi, Latife Hanım ve Sancaklı Mahalleleri

- Tire ilçesi, Çayırlı Mahallesi

Aydın:

- Bozdoğan ilçesi, Hışımlar ve Örmepınar Mahalleleri

- Didim ilçesi, Hisar Mahallesi

Tahliyede yardım çalışmaları

Yangınların yerleşim yerlerine yakın bölgelerde etkili olması nedeniyle 5 bin 381 vatandaş güvenli alanlara tahliye edildi. AFAD, zarar gören konut ve işyerleri için zarar tespit çalışmalarının başlatıldığını ve bu çalışmaların tamamlanmasının ardından nakdi yardım yapılacağı bilgisini verdi. Vatandaşların, yangından zarar gören konut ve işyerleri için AFAD İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerektiği ifade edildi.

AFAD açıklamasında, "Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanındayız" ifadesine yer verildi. Açıklamada, yangından etkilenen bölgelere gerekli yardımların yapılacağı ve devletin afet bölgelerindeki vatandaşların yanında olacağı vurgulandı.