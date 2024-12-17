İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliği ile düzenlediği 8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, 16-24 Aralık tarihleri arasında şehrin çeşitli noktalarında mizahseverleri ağırlıyor. Festivalin açılışında Aziz Nesin Mizah Ödülleri, Cengiz Bozkurt ve Turgut Çeviker’e takdim edildi.

İzmir’in kültürel zenginliklerini uluslararası platforma taşıyan 8. İzmir Uluslararası Mizah Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) görkemli bir açılışla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültürlerarası Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, Aziz Nesin, Orhan Kemal ve Can Yücel gibi usta yazarların eserleri mizahi yönleriyle ele alındı. Festivalin açılışında Aziz Nesin Mizah Ödülleri, sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Cengiz Bozkurt ile mizah tarihçisi Turgut Çeviker’e verildi.

Aziz Nesin’in eserleri konuşuldu

Festival direktörü Vecdi Sayar’ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, usta müzisyen Timur Selçuk da şarkıları ve danslarla anıldı. Mercan Selçuk Dans Topluluğu ve Timur Selçuk’un kızı Hazal Selçuk, şarkılarıyla festivale renk kattı. Ayrıca müzisyen Haluk Çetin de Can Yücel’in şiirlerinden besteler seslendirdi.

Festivalin açılışında verilen Aziz Nesin Mizah Ödülleri, izleyicilerin ilgisini çekti. Cengiz Bozkurt, ödülünü alırken yaptığı konuşmada, “Mizah, hayatımda önemli bir yer tutuyor. Aldığım bu ödül, hayatımın en anlamlı ödüllerinden biri oldu. Aziz Nesin’in eserleri zamana meydan okuyarak hem çocukların hem de yetişkinlerin hayatına girmeye devam edecek” dedi. Mizah tarihçisi Turgut Çeviker ise mizahın toplum üzerindeki gücünü vurgulayarak, "Karikatüristler günümüzde en zor dönemlerini yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Sergiler yoğun ilgi gördü

Festival kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde açılan iki önemli sergi büyük ilgi topladı. Türkiye’nin modern karikatürünün öncülerinden Yalçın Çetin’in 100. doğum yılı onuruna düzenlenen sergi ve Aziz Nesin’in kitap kapaklarını konu alan ‘Tasarımcıların Gözünden-Aziz Nesin Kitap Kapakları’ sergisi, ziyaretçilere görsel bir şölen sundu.

Mizaha derinlemesine bakış

Festival boyunca çeşitli paneller düzenlenecek. 17 Aralık’ta “Türk Modern Karikatüründe Bir Usta: Yalçın Çetin” başlıklı panel, Turgut Çeviker, Sevda Deniz Anıl ve Erce Çetin Özkan’ın katılımıyla gerçekleşecek. 19 Aralık’ta ise Orhan Kemal’in eserlerindeki mizahi ögelerin ele alınacağı panelde, yazarlar Banu Tozluyurt, Ömer Türkeş ve Işık Öğütçü konuşmacı olarak yer alacak. Festivalin tiyatro bölümü de dikkat çekiyor. İzmir Şehir Tiyatroları’nın sahneleyeceği Ferhan Şensoy’un "Çok Tuhaf Soruşturma" oyununun seyircili genel provası, 24 Aralık’ta İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Festivalin ödüllü afişi

2023 Aziz Nesin Mizah Ödülü sahibi Arnavut asıllı İtalyan karikatürist Agim Sulaj’ın çizimi, bu yılın festival afişi olarak seçildi. Festivalin proje ortakları arasında Karşıyaka ve Konak Belediyeleri ile Nesin Vakfı ve uluslararası sanat kuruluşları yer alıyor.