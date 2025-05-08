Kuyumcu ile serbest piyasa fiyatları arasında oluşan fark dikkat çekerken, çeyrek altın ve Ata Lira’da yeni seviyeler görüldü.

denizli kuyumcularında gram altın 4221 liradan işlem görüyor

Denizli’de kuyumcu piyasasında 24 ayar gram altın 4221,33 TL, 22 ayar bilezik ise 4013,70 TL seviyesinden satışa sunuluyor. Aynı ürünlerin serbest piyasadaki satış fiyatları ise sırasıyla 4150,43 TL ve 3802,80 TL olarak belirlendi.

ziynet altın fiyatlarında denge arayışı sürüyor

Kuyumcularda yeni basım Denizli çeyrek altın 6897 TL’den, eski basım çeyrek altın ise 6887 TL’den alıcı buluyor. Yarım ziynet altın 13.774 TL, tam ziynet 27.422 TL, gremse ziynet altın ise 68.659 TL’ye kadar yükseldi. Serbest piyasada ise çeyrek altın 6921 TL’yi gördü.

Cumhuriyet altınları yükseliş trendinde

Denizli’de Ata Lira, kuyumcularda 28.158 TL’den satışa sunulurken, Ata 5’li altın ise 140.426 TL’ye alıcı buldu. Serbest piyasada ise Ata Lira fiyatı 27.544 TL’ye kadar düştü.

Denizli altın fiyatları – 8 mayıs 2025 tablosu:

Altın Türü Kuyumcu Satış (TL) Serbest Piyasa Satış (TL) Gram Altın (24 Ayar) 4.221,33 4.150,43 22 Ayar Bilezik 4.013,70 3.802,80 Çeyrek Altın (2025) 6.897,00 6.921,62 Çeyrek Altın (Eski) 6.887,00 6.916,62 Yarım Ziynet Altın 13.774,00 13.424,20 Tam Ziynet Altın 27.422,00 26.848,40 Gremse Ziynet Altın 68.659,00 69.237,71 Ata Lira (Cumhuriyet) 28.158,00 27.544,97 Ata 5’li Altın 140.426,00 137.578,92