İl genelindeki tüm ilçelerde pompaya yansıyan rakamlar değişmedi.

İzmir’de akaryakıt fiyatları sabit kaldı

İzmir ve bağlı tüm ilçelerinde bugün itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzin litre fiyatı 46,24 TL, motorin litre fiyatı 45,35 TL, LPG litre fiyatı ise 26,04 TL olarak sabit kaldı. Bu fiyatlar Aliağa, Bayraklı, Bornova, Konak, Karşıyaka, Buca, Torbalı, Ödemiş ve diğer tüm ilçelerde aynı şekilde uygulanıyor.

İlçelere göre fiyat farkı bulunmuyor

İzmir’in tüm ilçelerinde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin : 46,24 TL/LT

Motorin : 45,35 TL/LT

LPG: 26,04 TL/LT

Akaryakıt fiyatlarının tüm ilçelerde eşit seviyede olması, araç kullanıcıları açısından fiyat karşılaştırması yapılmaksızın yakıt alımını mümkün kılıyor.

Fiyatlar nasıl belirleniyor?

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru, uluslararası petrol fiyatları ve vergi oranlarındaki değişikliklere bağlı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve dağıtım firmalarının belirlediği tarifelerle şekilleniyor. Bugün için İzmir’de herhangi bir zam ya da indirim uygulanmadı.