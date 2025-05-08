Muğla'da altın fiyatları yatırımcılar ve düğün sezonuna hazırlanan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kuyumcu ve serbest piyasa verilerine göre, gram altın ve ziynet altınlar yeni haftaya yükselişle başladı.

Muğla kuyumcularında çeyrek altın 6908 liradan satılıyor

Muğla Kapalıçarşı kuyumcularında 24 ayar gram altın 4228,26 TL'den, 22 ayar bilezik ise 4020,28 TL'den satışa sunuldu. Serbest piyasada ise gram altın 4150,40 TL, bilezik 3802,77 TL seviyesinden işlem gördü.

Ziynet altınlarda kademeli artış dikkat çekiyor

Yeni basım Muğla çeyrek altın fiyatı 6908 TL olurken, eski çeyrek altın 6898 TL'den satılıyor. Yarım ziynet altın 13797 TL, tam ziynet altın 27467 TL, gremse ziynet altın ise 68772 TL'ye yükseldi. Serbest piyasada ise çeyrek altın 6921 TL'yi gördü.

Cumhuriyet sikkelerinde fiyatlar tırmanıyor

Muğla'da Ata Lira Cumhuriyet altını kuyumcularda 28205 TL'den satışa sunulurken, Ata 5'li altın 140.656 TL'den alıcı buldu. Serbest piyasada ise Ata Lira fiyatı 27.544 TL'ye kadar indi.

Muğla'da altın fiyatları - 8 mayıs 2025 tablosu:

Altın Türü Kuyumcu Satış (TL) Serbest Piyasa Satış (TL) Gram Altın (24 Ayar) 4.228,26 4.150,40 22 Ayar Bilezik 4.020,28 3.802,77 Çeyrek Altın (2025) 6.908,00 6.921,57 Çeyrek Altın (Eski) 6.898,00 6.916,57 Yarım Ziynet Altın 13.797,00 13.424,10 Tam Ziynet Altın 27.467,00 26.848,19 Gremse Ziynet Altın 68.772,00 69.237,19 Ata Lira (Cumhuriyet) 28.205,00 27.544,77 Ata 5'li Altın 140.656,00 137.577,89