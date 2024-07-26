Konya'nın Akşehir ilçesi, Kileci Mahallesi Paşa Hafız Sokak'ta sabah saatlerinde meydana gelen olayda, Ceylani Şahbaz (48), tartıştığı ağabeyi Kadir Şahbaz'ı (61) öldürdü, annesi Fadime Şahbaz'ı (84) ise ağır yaraladı.

Saat 09.00 sıralarında gerçekleşen olayda, 8 suç kaydı bulunan Ceylani Şahbaz, kendisi gibi pazarcılık yapan ağabeyi Kadir Şahbaz ile annesi Fadime Şahbaz'a tabancayla ateş açtı. Olayın ardından kaçan Şahbaz, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede yakalandı.

Olay yerinde ilk müdahale

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Kadir Şahbaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Fadime Şahbaz ise Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.