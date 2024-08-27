Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları devam ediyor. Anne Yüksel Güran, kızının bulunması için yetkililere ve halktan yardım çağrısında bulundu.

Arama çalışmaları sürüyor

Narin Güran’ın kaybolması üzerine başlatılan arama çalışmaları, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 112 Acil Sağlık ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerinin katılımıyla sürüyor. 149 kişilik ekip, Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 7 gündür arama yapıyor. Ancak henüz bir sonuç alınamadı.

Anne Yüksel Güran, kızı Narin’in bulunması için umudunu yitirmediğini belirterek, “Okula az kaldı, bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Okul karşımda, Narin olmazsa yaşayamam” dedi. Yüksel Güran, diğer annelerin ağlamaması ve başka çocukların kaybolmaması için çağrıda bulundu.

"Devletimizi, polisi meşgul etmeyin"

Yüksel Güran, sosyal medyada kendileriyle ilgili yapılan olumsuz yorumlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti. “O kadar çirkin yorumlar geliyor, çocuklarımı üzüyorlar. Devletimizi, polisi meşgul etmeyin. İnsan böyle bir durumda nasıl yorum yapar?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Devlet ve güvenlik güçlerine teşekkür

Güvenlik güçlerinin titizlikle çalıştığını belirten Güran, “Şu anda gözaltı olmadığını, herkesin titiz davranıldığını görüyoruz. Devletimize teşekkür ederim, her şeyi kızım için yapıyorlar” dedi. Güran, ailesinin büyük bir acı yaşadığını, her türlü yardımı kabul edeceğini ve Narin’in bulunması için devletin desteğini sürdüreceğini belirtti.

"Narin olmadan yaşayamam"

Güran, kızı Narin’in bulunması için kamuoyuna seslenirken, “Bütün ailem mahvoldu. Dünya malı Narin’den daha mı kıymetli? Kızım karşıma çıksa, ona teşekkür edeceğim ve güzel bir mevlit vereceğim” şeklinde konuştu. Okulların açılmasına az kaldığını ifade eden anne Güran, “Bütün çocuklar kapımın önünden gidiyor. Narin olmadan yaşayamam” dedi.