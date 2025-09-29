Kütahya’da yalnız yaşayan Ahmet Üye, evinde düşüp yaralandı. Polisi ve sağlık ekipleri, balkondan girerek Üye’yi kurtardı ve hastaneye kaldırdı. Üye’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya’da yalnız yaşayan adam evinde düştü

Kütahya’nın Gaybiefendi Mahallesi Göktürk Caddesi’nde meydana gelen olayda, 80 yaşındaki Ahmet Üye, tek başına yaşadığı evinde düşüp yaralandı. Yakınları, bir süredir kendisinden haber alamadıkları Ahmet Üye’nin durumunu endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri balkondan eve girdi

Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle apartmanın ikinci katına çıktı ve balkondan içeri girdi. Evin giriş odasında yere düşmüş halde bulunan Ahmet Üye, düşüp kalkamadığı için yardıma ihtiyaç duyuyordu. Polis ekipleri, Üye’nin sağlık durumu hakkında bilgi aldıktan sonra kapıyı açarak sağlık ekiplerine içeri girmeleri için yardımcı oldular.

İlk müdahale yapıldı ve hastaneye kaldırıldı

Sağlık ekipleri, Ahmet Üye’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Üye’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, olayın ardından gerekli incelemeleri yaptı.

Ahmet Üye’nin durumu iyi

Polis ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde Ahmet Üye’nin durumu ciddi bir hal almadı ve tedaviye alındı. Ekiplerin zamanında müdahalesi, yaşlı adamın hayatını kurtardı. Ahmet Üye’nin sağlık durumu hakkında hastaneden yapılan açıklamaya göre, tedavi süreci olumlu ilerliyor.