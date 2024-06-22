Mövenpick Hotel İzmir çalışanları, kendileri için düzenlenen ‘Back to 80’s 90’s Party’ ile yaza “Merhaba” dedi.

Abdurrahman Yaşar, Melik Kızılcan, Emine Telim

Başarılı bir çalışma temposunu geride bırakan otel personeli, 80’ler ve 90’lar temalı nostaljik geceye, o yılların kostüm, aksesuar ve saçlarıyla katılarak renkli ve komik görüntüler oluşturdu. Dönemin en popüler şarkılarını çalan DJ Mutluay İzbudak, tüm konuklara dans ve eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Mesai arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirten Otel Genel Müdür Melik Kızılcan, “Bunca yıllık meslek hayatım boyunca pek çok büyük otelde çalıştım. Ancak burası kadar işine ve birbirine bağlı, özveriyle, uyumla çalışan personel görmedim. Hepinize emekleriniz için teşekkür ediyorum” dedi. Eğlencenin ilerleyen saatlerinde gecenin en iyi kostüm giyenleri ve en iyi dans edenleri seçildi. Otel jürisi, en iyi kostüm giyenlerde Emine Telim ve Abdurrahman Yeşer’i seçerken, en iyi dans edenler de Filiz Akkuş ile Ömer Yenil oldu.

Kübra Çakmak, Duygu Nas, Sahra Karaoğlu

İpek Aydın, Emel Fener, Gökhan Ergül, Tuğba Özbay, Merve Maviş Arslan