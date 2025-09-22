Menderes’in Gümüldür beldesi, 22 – 27 Eylül 2025 tarihleri arasında ülke çapında bir sanat buluşmasına sahne olacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinden 81 ressamın katılımıyla düzenlenen “81 İl 81 Ressam 2. Gümüldür Resim Çalıştayı”, resim sanatını geniş kitlelere ulaştırmayı ve sanatseverleri aynı çatı altında toplamayı hedefliyor.

Ressamlar eserlerini canlı üretecek

Çalıştay süresince ressamlar, Gümüldür’ün tarihi ve doğal güzelliklerinden ilham alarak eserlerini üretecek. Katılımcılar ayrıca halkla iç içe etkinliklerde buluşarak resim performanslarını canlı sergileyecek. Smyrna’nın Kalemleri grubuna mensup şair ve yazarlar da kitap imza günleriyle programa renk katacak.

Mandalinadan Efes’e uzanan sanat yolculuğu

Etkinlik boyunca sanatçılar, Gümüldür’ün coğrafi işaretli satsuma mandalinası, denizi ve güneşinden ilham alacak. 26 Eylül Cuma günü katılımcılar için tekne turu ve Efes Müzesi gezisi düzenlenecek.

Eserler sergide buluşacak

Çalıştayın sonunda üretilen eserler, 27 Eylül Cumartesi saat 14.00’te Gümüldür Pazaryeri’nde açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 1 Ekim 2025’e kadar ziyarete açık olacak.

Amfitiyatroda akşam etkinlikleri

Her akşam saat 20.30’da Gümüldür Amfitiyatro’da tiyatro, halk oyunları, müzik, ritim ve tekvando gösterileri düzenlenecek.

Amaç: Sanatı yaymak ve bölgeye dikkat çekmek

Organizatörler, çalıştayın amacının farklı şehirlerden sanatçıların kaynaşmasını sağlamak, gençlere sanat sevgisi aşılamak ve Gümüldür’ün doğal-tarihi değerlerini öne çıkarmak olduğunu belirtiyor. Etkinlik aynı zamanda bölgenin en önemli tarımsal ürünü olan Gümüldür mandalinasının tanıtımına da katkı sağlayacak.