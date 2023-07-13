ANKARA, (DHA)- EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), 81 il genelinde, eş zamanlı uygulamada, 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emriyle aranan toplam 1958 kişinin yakalandığını açıkladı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre; polis, jandarma ve sahil güvenlik sorumluluk bölgelerinde, aranan kişilerin yakalanıp adalete teslim edilmesinin sağlanması amacıyla, ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 2 bin 588 ikamet ve 5 bin 600 noktada yapılan uygulamada, 8 bin 158 ekip ve 28 bin 148 personel görev aldı. Uygulamada; 2 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 473, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 304, 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 72, 20 yıla kadar hapis cezasıyla aranan 55, 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranan 12 kişi olmak üzere 916'sı hükümlü, 1042'si yakalama emriyle aranan toplam 1958 kişi yakalandı. Ayrıca 1'i çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp bulundu. Uygulamada, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 8 fişek, 1 kurusıkı tabanca ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. (DHA)



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