İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ekiplerinin ülke genelinde sahte alkole karşı düzenlediği “Çengel-16” operasyonlarında, kaçak alkol üretim ve satışına ağır darbe vurulduğunu açıkladı.

Kaçak alkolle mücadelede dev operasyon

Son bir hafta içinde İl Jandarma Komutanlıkları tarafından düzenlenen operasyonlarda, sahte alkol imalatı yapılan 4 farklı kaçak imalathane tespit edilerek faaliyetleri durduruldu. Operasyon kapsamında toplamda 38 bin 322 litre sahte alkol ve 11 bin 783 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca 4 bin adet sahte bandrol de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

46 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda sahte alkol üretimiyle bağlantısı olduğu tespit edilen 46 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı ve adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.

"Kaçakçılıkla mücadeleye kararlıyız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, sahte ve kaçak alkolle mücadelenin aralıksız sürdüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Çengel-16 operasyonlarında emeği geçen tüm jandarma ekiplerimize teşekkür ediyorum."