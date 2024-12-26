İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol üretimi ve satışına karşı 81 ilde jandarma ve polis ekiplerinin düzenlediği “Çengel-14” ve “Çengel-15” operasyonlarının detaylarını paylaştı. Operasyonlarda toplam 136 bin 904 litre sahte ve etil alkol ele geçirilirken, 21 yasa dışı imalathane ortaya çıkarıldı.

Jandarmadan “Çengel-14” operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda:

77 bin 495 litre sahte ve etil alkol,

4 bin 679 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Ayrıca, 9 yasa dışı alkol imalathanesi tespit edilerek kapatıldı. Sahte üretim yaptığı belirlenen 73 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Polisten “Çengel-15” operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyonlarda:

44 bin 796 litre etil alkol,

14 bin 613 litre sahte alkol,

10 bin 391 adet sahte bandrol,

5 bin 347 adet alkol aroması ve çok sayıda boş şişe ile etiket ele geçirildi.

Bu operasyonda ise 12 yasa dışı imalathane kapatılırken, 206 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Toplam rapor

Operasyonlar sonucunda:

136 bin 904 litre sahte ve etil alkol,

15 bin 70 sahte bandrol,

21 yasa dışı imalathane ele geçirilmiş oldu.

Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda, yaklaşık 74 milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildiği bildirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonların sahte alkol üreticilerine karşı kararlılıkla devam edeceğini belirterek, vatandaşları da sahte alkolün yol açabileceği tehlikelere karşı dikkatli olmaya çağırdı.

81 ilde jandarmamız ve Polisimiz tarafından yapılan “ÇENGEL-14 ve ÇENGEL-15 operasyonlarımızda;

📍136 Bin 904 litre Sahte Alkol ve Etil Alkol ele geçirildi.

📍279 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

📍21 adet yasa dışı sahte alkol imalathanesi deşifre edildi.



Toplumumuzun… pic.twitter.com/QmuIDjgIuF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 26, 2024