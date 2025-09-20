Tarih verildi: Kademeli emeklilik için kritik açıklama

Etkinliğe Menderes Belediyesi’nin yanı sıra Smyrna’nın Kalemleri ve Gümüldür Resim Sanat Platformu da katkı sağlıyor.

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalıştayın Menderes ve Gümüldür’ün tanıtımına katkısına dikkat çekti: “81 ilden 81 sanatçıyı ağırlayabilmek çok değerli. Katılımcılar oyunlardan dinletilere, atölyelerden sergilere dolu dolu bir program yaşayacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

27 Eylül: 81 ilden gelen 81 ressamın eserlerinin sergileneceği program ile çalıştay sona erecek. Sergi 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

26 Eylül: Ressamlara bölge tanıtımı, Efes Antik Kenti gezisi ve tekne turu düzenlenecek.

25 Eylül: Karate gösterisi, tiyatro, müzik ve şiir dinletileri ile sponsorlara katılım belgeleri verilecek.

24 Eylül: Gümüldür yöresine ait kına gecesi canlandırması, halk oyunları ve “Solistler Geçidi” adlı koro gösterisi yer alacak.

23 Eylül: GÜMÖZ Kadın Kooperatifi tanıtımı, tiyatro oyunu, halk oyunları ve müzik performansları gerçekleştirilecek.

22 Eylül: Açılış programı, çalıştay ve ressam tanıtımları. Halk oyunları, şiir ve müzik dinletileri sunulacak.

Etkinlikler Gümüldür Amfi Tiyatro ve Pazaryeri alanında yapılacak.

Menderes’te 2. Gümüldür Resim Çalıştayı, 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 81 ilden 81 ressamın katılacağı çalıştayda çeşitli etkinlikler, atölyeler ve sergiler düzenlenecek. Programın son gününde açılacak sergi, 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

