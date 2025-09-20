Menderes’te 2. Gümüldür Resim Çalıştayı, 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 81 ilden 81 ressamın katılacağı çalıştayda çeşitli etkinlikler, atölyeler ve sergiler düzenlenecek. Programın son gününde açılacak sergi, 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.
Çalıştay programı
Etkinlikler Gümüldür Amfi Tiyatro ve Pazaryeri alanında yapılacak.
-
22 Eylül: Açılış programı, çalıştay ve ressam tanıtımları. Halk oyunları, şiir ve müzik dinletileri sunulacak.
-
23 Eylül: GÜMÖZ Kadın Kooperatifi tanıtımı, tiyatro oyunu, halk oyunları ve müzik performansları gerçekleştirilecek.
-
24 Eylül: Gümüldür yöresine ait kına gecesi canlandırması, halk oyunları ve “Solistler Geçidi” adlı koro gösterisi yer alacak.
-
25 Eylül: Karate gösterisi, tiyatro, müzik ve şiir dinletileri ile sponsorlara katılım belgeleri verilecek.
-
26 Eylül: Ressamlara bölge tanıtımı, Efes Antik Kenti gezisi ve tekne turu düzenlenecek.
-
27 Eylül: 81 ilden gelen 81 ressamın eserlerinin sergileneceği program ile çalıştay sona erecek. Sergi 1 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.
Sanatla tanıtım
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, çalıştayın Menderes ve Gümüldür’ün tanıtımına katkısına dikkat çekti:
“81 ilden 81 sanatçıyı ağırlayabilmek çok değerli. Katılımcılar oyunlardan dinletilere, atölyelerden sergilere dolu dolu bir program yaşayacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.
Destekçiler
Etkinliğe Menderes Belediyesi’nin yanı sıra Smyrna’nın Kalemleri ve Gümüldür Resim Sanat Platformu da katkı sağlıyor.