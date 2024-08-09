Japonya'nın Nagasaki kenti, 9 Ağustos 1945'te ABD Hava Kuvvetleri tarafından atılan "Şişman Adam" lakaplı atom bombasının yol açtığı yıkımı anmak için duygusal bir törene ev sahipliği yapıyor. Bu trajik olay, en az 70 bin kişinin ölümüne ve Japonya'nın teslim olmasına neden oldu.

Neden hedef Nagasaki?

Nagasaki’nin hedef alınmasının arkasında bir dizi aksaklık yatıyordu. 9 Ağustos sabahı 03:47’de ABD Hava Kuvvetleri’nin B-29 tipi bombardıman uçağı Bockscar, Tinian Adası'ndan havalandı. Ancak uçak kalkışta sorunlar yaşadı; bir gün önce dört B-29 bombardıman uçağının teknik arızalar nedeniyle düştüğü ve büyük yangınlar çıkardığı hatırlanıyordu. Bir mühendis, "Uçağın kalktığını görene kadar hepimiz 10 yıl yaşlandık" diyerek o günleri anımsıyordu.

Bombanın yolculuğu

Bockscar, 5 tonluk bombayı taşımak için tüm zırhı ve mühimmatını sökerek havalandı. Kalkıştan 13 dakika sonra, mürettebat "Şişman Adam" üzerindeki yeşil kabloları kırmızı kablolarla değiştirdi ve bombayı kullanıma hazır hale getirdi. Bombanın üzerindeki mesajlar ise dikkat çekiyordu: "Size bir hediye daha" ve "[İmparator] Hirohito'ya ikinci öpücük."

6 saatlik bir uçuşun ardından, Bockscar Yakuşima Adası'na ulaştı. Burada iki B-29 uçağıyla buluşması gerekiyordu. Ancak "Büyük Kokuşuk" adlı uçağın hazır hale getirilememesi üzerine hedef değiştirildi ve Nagasaki'ye yönelildi.

Nagasaki üzerindeki sis

Bockscar sabah 10:45’te Kokura’ya ulaştığında, kentte büyük bir sis bulutu vardı. Bu durum, bombanın bırakılmasını neredeyse imkânsız hale getiriyordu. Mürettebat, 45 dakika boyunca hedef üzerinde bekledikten sonra, Nagasaki’ye yönelmeye karar verdi.

Nagasaki, daha önce atom bombası hedefleri listesine alınmış olmasına rağmen, Mayıs ayında listeden çıkarılmıştı. Ancak şehir, Japon donanması için önemli tesislere sahipti. Bombanın hedef alınması, özellikle de Nagasaki’nin dağlık coğrafyası ve daha önce bombalanmış olmasına rağmen, Amerikan komutanlar için bir sürprizdi.

Bombanın düşüşü

Bockscar, saat 11:50’de Nagasaki semalarına ulaştığında, bulutlar arasında Mitsubishi silah fabrikasını aradı. Pilot, hedefi gördüğünü bildirdikten 45 saniye sonra "Şişman Adam" Bockscar'dan atıldı. Bomba, Nagasaki’ye 12:02’de düştü ve şehirde büyük bir yıkıma yol açarak en az 70 bin insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD ordusunun yaptığı araştırmalara göre, bombanın isabet ettiği nokta hedeflenen silah fabrikasından bir kilometre uzaktaydı ve bu nokta, aynı zamanda çok sayıda sivilin bulunduğu bir bölgeydi. Bombanın ardından, ABD uçakları Nagasaki'ye kağıt parçaları atarak halkı atom bombasının etkileri hakkında bilgilendirmeye çalıştı.