İzmir'de 9 Ağustos'ta 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yalı ( 145. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 163. Sk. 161. Sk. 160/1. Sk. 160. Sk. 158. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 153. Sk. 152. Sk. 149. Sk. 147. Sk. 142. Sk. 138. Sk. 179 Şükran Kurdakul Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Hürriyet Cd. 23 NİSAN 194/1. Sk. 194. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çakmaklı ( Gül Sk. Karacadağ Sk. Karanfil 2 Sk. Kardelen Sk. Kiraz Sk. ÇAKMAKLI LALE Leylak Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Mektep
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çay ( Şehit Hakan Uysal 2100. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2106. Sk. 2119/1. Sk. 2121. Sk. 2123. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. )
Çiçek ( 1637/13. Sk. 2123/1. Sk. 2123/2. Sk. 2125. Sk. 2125/1. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2128/1. Sk. )
Muhittin Erener
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Katrancı
Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 8:30 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( 2040. Sk. 2042. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2036. Sk. 2070. Sk. 2072. Sk. 2035. Sk. 2059. Sk. 2008. Sk. 2060/1 2033. Sk. 2034. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmet Taner Kışlalı ( 6794. Sk. 6799. Sk. 6794/2. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. 6799/1. Sk. 6799. Sk. 6762/3. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıveli ( 20/4. Sk. 20. Sk. )
Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever )
Yenibağarası ( 1010/1 1040 Kazancılı Mevkii Küme Evler Zeytindede Yolu Kümesi Sk. YENİ FOÇA Killik M. Yolu Kümesi Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1011/1. Sk. 1011. Sk. 1010/2 1010/1. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006 1005. Sk. 1004. Sk. 1003 1002. Sk. 1001/2. Sk. 1001/1 1001. Sk. 1054 1020 1010 /1 1008/1 KAZANCILI KÜME EVLERİ ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( 819. Sk. 818. Sk. )
Zafer ( 3962/15. Sk. 800. Sk. 801. Sk. 807. Sk. 810. Sk. 812. Sk. Evka 7 Yolu Sk. Orman Yolu Şehit Er İlhan İmiş Parkı İçi Yolu )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yelki ( 2502 İnönü Cd. 2732. Sk. 2730. Sk. 2492. Sk. 2481. Sk. 2477. Sk. 2475. Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamlı ( Yasemin )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tırazlı ( KEKİK 1006 1002 1001 MESTAN KAHYA FIRINCI GÖKGEDİK ŞİRİN MENEKŞE )
Uzundere ( 3962/15. Sk. 3962/30. Sk. 3963. Sk. 3963/1. Sk. 3963/2. Sk. 3964. Sk. 3965. Sk. 3965/1. Sk. 3965/2. Sk. 3966. Sk. 3966/1. Sk. 3966/2. Sk. 3966/3. Sk. 3966/4. Sk. 3966/5. Sk. 3966/6. Sk. 3966/7. Sk. 3967. Sk. 3967/1. Sk. 3967/2. Sk. 3967/3. Sk. 3967/4. Sk. 3967/5. Sk. 3968. Sk. 3968/1. Sk. 3968/10. Sk. 3968/11. Sk. 3968/12. Sk. 3968/14. Sk. 3968/15. Sk. 3968/2. Sk. 3968/3. Sk. 3968/4. Sk. 3968/5. Sk. 3968/6. Sk. 3968/7. Sk. Eski İzmir Cd. İzmir Çevre Yolu )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1485. Sk. 1484. Sk. 1474. Sk. 1469. Sk. 1468. Sk. 1467. Sk. 1464. Sk. 1460. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kültür ( Mustafa Münir Birsel Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelyalı ( 38. Sk. 37. Sk. 32. Sk. )
Saat : 13:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Güzelyalı ( 25. Sk. 43. Sk. 40. Sk. )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU Kuyucak Köyü Kuyucak Köyü İç Yolu Yol )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camikebir ( 83/2. Sk. İZMİR 83/1 )
Hıdırlık ( 100/1. Sk. 100/2. Sk. Hıdırlık Cd. KUŞADASI 77. Sk. 76. Sk. 75. Sk. 73. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gödence ( 4024. Sk. 4019 Sk. 4018. Sk. 4025 4017. Sk. 4016 Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. TURŞU GEDİĞİ 4022 4022. Sk. 4022 Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. )
Ulamış ( Kuruçeşme )
Beyler
Saat : 9:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orhanlı ( ÇATILHARIM MEVKİİ )
Beyler ( KAVAKDERE )
Kavakdere ( ORHANLI KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ kavakdere yolu KAVAKDERE YOLU )
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırbaş
Arslanlar
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8009/2 8004 8009. Sk. 8009/1 8011 8013. Sk. Ihlamur Sk. )
Naipli
İçmeler ( İzmir-Çeşme Otoyolu 1100. Sk. 1100/1 )
Camiatik
Sıra ( HERCAİ )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8004 )
İçmeler ( UMUT 9 1169 )