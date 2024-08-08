İzmir'de 9 Ağustos'ta 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yalı ( 145. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 19 Mayıs Cd. 188. Sk. 187. Sk. 186. Sk. 184. Sk. 183. Sk. 180. Sk. 177. Sk. 176. Sk. 175. Sk. 174. Sk. 173. Sk. 172. Sk. 165. Sk. 164. Sk. 163. Sk. 161. Sk. 160/1. Sk. 160. Sk. 158. Sk. 157. Sk. 156. Sk. 155. Sk. 153. Sk. 152. Sk. 149. Sk. 147. Sk. 142. Sk. 138. Sk. 179 Şükran Kurdakul Cd. Osman Nuri Öztürk Sk. Hürriyet Cd. 23 NİSAN 194/1. Sk. 194. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çakmaklı ( Gül Sk. Karacadağ Sk. Karanfil 2 Sk. Kardelen Sk. Kiraz Sk. ÇAKMAKLI LALE Leylak Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Havuzbaşı

Mektep

İbrahimçavuş

Çırpı Cami

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çay ( Şehit Hakan Uysal 2100. Sk. 2102. Sk. 2103. Sk. 2106. Sk. 2119/1. Sk. 2121. Sk. 2123. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. )

Çiçek ( 1637/13. Sk. 2123/1. Sk. 2123/2. Sk. 2125. Sk. 2125/1. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2128/1. Sk. )

Muhittin Erener

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Katrancı

Karalar ( Karalar Merkez Karalar Köyü İç Yolu )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 8:30 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet İnönü ( 2040. Sk. 2042. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2036. Sk. 2070. Sk. 2072. Sk. 2035. Sk. 2059. Sk. 2008. Sk. 2060/1 2033. Sk. 2034. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmet Taner Kışlalı ( 6794. Sk. 6799. Sk. 6794/2. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmet Taner Kışlalı ( 6762. Sk. 6799/1. Sk. 6799. Sk. 6762/3. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıveli ( 20/4. Sk. 20. Sk. )

Fevzi Çakmak ( Sadullah Sever )

Yenibağarası ( 1010/1 1040 Kazancılı Mevkii Küme Evler Zeytindede Yolu Kümesi Sk. YENİ FOÇA Killik M. Yolu Kümesi Sk. Foça İzmir Karayolu Cd. 1019. Sk. 1018. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. 1014. Sk. 1013. Sk. 1012. Sk. 1011/1. Sk. 1011. Sk. 1010/2 1010/1. Sk. 1010. Sk. 1009. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006 1005. Sk. 1004. Sk. 1003 1002. Sk. 1001/2. Sk. 1001/1 1001. Sk. 1054 1020 1010 /1 1008/1 KAZANCILI KÜME EVLERİ ZEYTİNDEDE MEVKİİ KÜME EVLER )

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Irmak ( 819. Sk. 818. Sk. )

Zafer ( 3962/15. Sk. 800. Sk. 801. Sk. 807. Sk. 810. Sk. 812. Sk. Evka 7 Yolu Sk. Orman Yolu Şehit Er İlhan İmiş Parkı İçi Yolu )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

İzmir'deki yapıların yüzde 40'ı deprem riski teşkil ediyor! İzmir'deki yapıların yüzde 40'ı deprem riski teşkil ediyor!

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yelki ( 2502 İnönü Cd. 2732. Sk. 2730. Sk. 2492. Sk. 2481. Sk. 2477. Sk. 2475. Sk. )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamlı ( Yasemin )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tırazlı ( KEKİK 1006 1002 1001 MESTAN KAHYA FIRINCI GÖKGEDİK ŞİRİN MENEKŞE )

Uzundere ( 3962/15. Sk. 3962/30. Sk. 3963. Sk. 3963/1. Sk. 3963/2. Sk. 3964. Sk. 3965. Sk. 3965/1. Sk. 3965/2. Sk. 3966. Sk. 3966/1. Sk. 3966/2. Sk. 3966/3. Sk. 3966/4. Sk. 3966/5. Sk. 3966/6. Sk. 3966/7. Sk. 3967. Sk. 3967/1. Sk. 3967/2. Sk. 3967/3. Sk. 3967/4. Sk. 3967/5. Sk. 3968. Sk. 3968/1. Sk. 3968/10. Sk. 3968/11. Sk. 3968/12. Sk. 3968/14. Sk. 3968/15. Sk. 3968/2. Sk. 3968/3. Sk. 3968/4. Sk. 3968/5. Sk. 3968/6. Sk. 3968/7. Sk. Eski İzmir Cd. İzmir Çevre Yolu )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1485. Sk. 1484. Sk. 1474. Sk. 1469. Sk. 1468. Sk. 1467. Sk. 1464. Sk. 1460. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kültür ( Mustafa Münir Birsel Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzelyalı ( 38. Sk. 37. Sk. 32. Sk. )

Saat : 13:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Güzelyalı ( 25. Sk. 43. Sk. 40. Sk. )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuyucak ( MENDERES-ORHANLI YOLU Kuyucak Köyü Kuyucak Köyü İç Yolu Yol )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camikebir ( 83/2. Sk. İZMİR 83/1 )

Hıdırlık ( 100/1. Sk. 100/2. Sk. Hıdırlık Cd. KUŞADASI 77. Sk. 76. Sk. 75. Sk. 73. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gödence ( 4024. Sk. 4019 Sk. 4018. Sk. 4025 4017. Sk. 4016 Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. TURŞU GEDİĞİ 4022 4022. Sk. 4022 Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. )

Ulamış ( Kuruçeşme )

Beyler

Saat : 9:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Orhanlı ( ÇATILHARIM MEVKİİ )

Beyler ( KAVAKDERE )

Kavakdere ( ORHANLI KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ kavakdere yolu KAVAKDERE YOLU )

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kırbaş

Arslanlar

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular ( 8009/2 8004 8009. Sk. 8009/1 8011 8013. Sk. Ihlamur Sk. )

Naipli

İçmeler ( İzmir-Çeşme Otoyolu 1100. Sk. 1100/1 )

Camiatik

Sıra ( HERCAİ )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular ( 8004 )

İçmeler ( UMUT 9 1169 )

Kaynak: HABER MERKEZİ