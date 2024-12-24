Kırşehir’de yaşanan trajik olayda, 9 aylık hamile H.A. evinde ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kadın kurtarılamazken, bebeği sezaryenle hayata tutundu.

Kanlar içinde bulundu

Olay, Kırşehir Ahi Evran Mahallesi 33. Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, 27 yaşındaki piyade astsubay M.A., yıllık izni sırasında geldiği evinde, hamile eşi H.A.’yı odasında kanlar içinde buldu. Durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildiren M.A., eşinin hızla hastaneye kaldırılmasını sağladı.

Bebeği hayata tutundu

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki H.A., acilen ameliyata alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı. Ancak 9 aylık bebeği sezaryenle alınarak hayata döndürüldü. Bebek, sağlık ekiplerinin yoğun bakımdaki titiz müdahalesiyle yaşam mücadelesi veriyor.

Acı haber yürekleri dağladı

Astsubay M.A.’nın Iğdır’da görev yaptığı ve yıllık izni nedeniyle Kırşehir’e geldiği öğrenildi. Olayın şokunu yaşayan genç adam, eşinin kaybıyla derin bir üzüntü yaşadı. Genç kadının ölümüne sebep olan olayın perde arkası henüz netleşmiş değil. Emniyet birimlerinin olay yerinde yaptığı incelemeler ve hastane raporları ışığında, trajik durumun nedeni aydınlatılmaya çalışılıyor.