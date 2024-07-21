Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, 9 suçtan 5 yıldır aranan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Ö.A., 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmaktan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Hırsızlık' suçlarından hakkında toplam 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesi'nde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA