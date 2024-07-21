İzinsiz günlük kiraya verilen evler için 200 bin TL ceza! İzinsiz günlük kiraya verilen evler için 200 bin TL ceza!

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. JASAT Timi, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, 9 suçtan 5 yıldır aranan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Ö.A., 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmaktan 2 dosya, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyandan 2 dosya, Başkalarına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerini Kullanmaktan 2 dosya, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmekten, Bilişim Sistemine Hukuka Aykırı Olarak Girme ve Hırsızlık' suçlarından hakkında toplam 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu. Şahıs, Söke ilçesi Yamaç Mahallesi'nde bekçi olarak çalıştığı şantiyede yakalandı ve adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA