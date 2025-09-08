GDZ Elektrik, 9 Eylül Salı günü İzmir’in 19 ilçesinde bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.
İzmir’de 19 İlçede Elektrik Kesintisi
GDZ Elektrik, 9 Eylül 2025 Salı günü İzmir genelinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında toplam 19 ilçede farklı saat aralıklarında kesinti uygulanacak.
Kesinti Uygulanacak İlçeler
Kesinti yaşanacak ilçeler şunlar:
-
Aliağa: 09.00 – 17.00
-
Balçova: 09.00 – 09.15 / 17.00 – 17.15
-
Bayındır: 09.00 – 17.00
-
Bergama: 09.00 – 14.00 / 13.00 – 17.00 / 10.00 – 16.00
-
Bornova: 09.00 – 12.00 / 18.00 – 20.00
-
Buca: 09.00 – 13.00 / 12.00 – 16.00
-
Çeşme: 09.30 – 15.30
-
Çiğli: 12.00 – 14.00
-
Gaziemir: 09.00 – 15.00
-
Karabağlar: 03.00 – 03.15 / 10.00 – 16.00
-
Karaburun: 09.00 – 16.00
-
Karşıyaka: 09.00 – 15.00 / 10.00 – 16.00
-
Kiraz: 09.00 – 17.00
-
Konak: 02.30 – 03.00 / 03.00 – 03.15 / 09.00 – 15.00 / 10.00 – 16.00
-
Narlıdere: 09.00 – 09.15 / 17.00 – 17.15 / 09.00 – 17.00
-
Ödemiş: 09.00 – 17.00 / 09.30 – 17.30 / 10.00 – 18.00 / 10.30 – 14.00
-
Selçuk: 09.00 – 13.00
-
Torbalı: 09.00 – 13.00
-
Urla: 10.00 – 15.00
9 Eylül'de İzmir'de kesinti yapılacak yerlerin tamamı şöyle;
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 15:00
Kesinti ID : 3479158
URLA / İZMİR
Yağcılar ( 9008 9023 9001 9029 9026 YAĞCILAR KÖYÜ 9022. Sk. 9021 9020. Sk. 9019. Sk. 9018. Sk. 9017. Sk. 9016/1. Sk. 9016. Sk. 9014. Sk. 9013. Sk. 9012. Sk. 9007. Sk. 9006. Sk. 9005 9002. Sk. 9001 Sk. 9000. Sk. 9015 9003 SOKAKK 9004 ÇEŞMEYANI ALTINKÖY ALTINKÖY 11 )
Özbek ( 6115 Sk. )
Torasan ( Pınardere PINARDERE 615/1 Sk. 616 )
Sıra ( 1173 SARDUNYA SIKLAMEN BİBERİYE )
İçmeler ( İTOKENT 1146/4 İtokent İç Yol Yağcılar Cd. Nuri Özbek Cd. 1146/3 1146/1 1093/1 1064 Sk. 1052. Sk. 1050. Sk. 1048/1. Sk. 1048. Sk. 1029/3. Sk. 1029/2. Sk. 1029/1. Sk. 1029. Sk. 1027. Sk. 1025. Sk. 1023 1019. Sk. 1017. Sk. 1013. Sk. 1011. Sk. 1171/2 1021 UMUT 3 UMUT 2 UMUT 5 1146/2 1060 1027 1009 1007 1091/1 1093 1093/2 1093/3 UMUT 1 1146/5 1001 1049 1032 1114 1152 1146 1171 1025 )
Gülbahçe
Altıntaş ( İc Yol ÇAYLAK DÜNDARLI KÜME EVLERİ )
Demircili ( 10004 10008 10002 DEMİRCİLİ Demircili Ada Mevkii Küme 10003 )
Zeytinler
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3479256
KARŞIYAKA / İZMİR
Bahçelievler ( Cahit Atay Sk. Cevdet Bilsay Cd. Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. Şehit Polis Kom. Yrd. Zübeyir Durgay Parkı İçi Yol 1705. Sk. 1849/5. Sk. 1849/6. Sk. 1849/8. Sk. 1851/1. Sk. 1851/2. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3479377
BUCA / İZMİR
Atatürk ( 63/3. Sk. 206. Sk. 208. Sk. 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 216. Sk. 218. Sk. 207. Sk. 209/3 209/2 63/7. Sk. 63. Sk. 63/2. Sk. )
Kozağaç ( Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 220. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 16:00
Kesinti ID : 3479384
BUCA / İZMİR
Kozağaç ( 209. Sk. 232. Sk. 230/1. Sk. 230. Sk. 228/1. Sk. 228. Sk. 227. Sk. 226. Sk. 222/4. Sk. 222/3. Sk. 222/2. Sk. 220. Sk. 217. Sk. 215. Sk. 213. Sk. 211/3. Sk. 211. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 269/1. Sk. 248. Sk. 235. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3479409
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı ( SANCAR MARUFLU 1728. Sk. 1704. Sk. Gurbet Çk. Fazıl Bey Cd. Attila İlhan Sk. 1740/1. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3479416
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( M. Akif Kinay Sk. YALI 1783. Sk. Girne Blv. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3479866
BAYINDIR / İZMİR
Elifli ( Elifli Köyü İç Yolu ELİFLİ )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3479868
BAYINDIR / İZMİR
Elifli ( Bayındır Yolu Cd. ELİFLİ )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3479871
BAYINDIR / İZMİR
Elifli
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3479877
BAYINDIR / İZMİR
Elifli ( Çayır Mevkii Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3479956
KONAK / İZMİR
Kültür ( Şevket Özçelik Sk. Talatpaşa Blv. Plevne Blv. Meksika Sk. BREZİLYA 1388. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3479978
KONAK / İZMİR
Kültür ( Plevne Blv. Talatpaşa Blv. Şevket Özçelik Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3480039
KONAK / İZMİR
Çınartepe ( 2643. Sk. 2644. Sk. 2649. Sk. 2653. Sk. Güneş Cd. 2645. Sk. 2646. Sk. 2647. Sk. 2648/1. Sk. 2648. Sk. 2647/1. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
03:00 - 03:15
Kesinti ID : 3480120
KARABAĞLAR / İZMİR
Tahsin Yazıcı ( 9304. Sk. 9129. Sk. 9133. Sk. 9168. Sk. 9168/10. Sk. 9168/2. Sk. 9168/3. Sk. 9168/5. Sk. 9168/6. Sk. 9168/8. Sk. 9300. Sk. Yurtsever Yunus Emre Cd. Yiğitler Cd. Mevlana Cd. Kültür Cd. Fatin Rüştü Zorlu Cd. Aşıklar Cd. 9327. Sk. 9325. Sk. 9319. Sk. 9318. Sk. 9307. Sk. 9306/2. Sk. 9302. Sk. )
Çankaya ( 131. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 148. Sk. 150. Sk. 155. Sk. 156. Sk. 233. Sk. İnönü Cd. Şehit Ceysu Ceylan )
Kemal Reis ( 249. Sk. 278. Sk. 279. Sk. Şükrü Saraçoğlu Cd. )
Kılıç Reis ( 276. Sk. 283. Sk. 284. Sk. 308. Sk. 318. Sk. 319. Sk. 320. Sk. 320/1. Sk. 321. Sk. 323. Sk. 324. Sk. 329. Sk. 330. Sk. Mevlüt Kaplan Sk. İhsan Alyanak Park İçi Yolu )
Murat Reis ( 183. Sk. 184. Sk. 199. Sk. 201. Sk. 223. Sk. 227. Sk. 229. Sk. 230. Sk. 231. Sk. 232. Sk. 240. Sk. 242. Sk. 244. Sk. 245. Sk. 246. Sk. 247. Sk. 251. Sk. 255. Sk. 255/1. Sk. 255/2. Sk. 255/3. Sk. 258. Sk. 269. Sk. İnönü Şehit Ceysu Ceylan Sk. )
Piri Reis ( 200. Sk. 249/2. Sk. 269/1. Sk. 269/2. Sk. 269/4. Sk. 269/5. Sk. 271. Sk. 285. Sk. 285/1. Sk. 285/2. Sk. 286. Sk. 298. Sk. 324/2. Sk. 324/3. Sk. Piri Reis Parkı İçi Yolu Şükrü Saraçoğlu )
Adnan Süvari ( 175/1. Sk. 175/2. Sk. 175/3. Sk. Polat )
Arap Hasan ( 235. Sk. 239. Sk. )
Bahçelievler ( 326. Sk. 327. Sk. 328. Sk. 502/2. Sk. )
Basın Sitesi ( 147. Sk. 159. Sk. 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 167. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 170. Sk. 172. Sk. 172/2. Sk. 172/3. Sk. 172/4. Sk. 173. Sk. 173/2. Sk. 173/4. Sk. 173/5. Sk. 174. Sk. 175. Sk. 214. Sk. 215. Sk. 216. Sk. 219. Sk. 220. Sk. 297. Sk. Deniz Bengüsu Parkı İçi Yolu Gazeteci Hasan Tahsin Cd. Polat Cd. )
Doğanay ( 9010. Sk. 9012. Sk. 9014. Sk. Şükrü Karaduman Cd. 9016 9005. Sk. )
Esenlik ( 9031. Sk. 9056. Sk. 9209. Sk. 9209/1. Sk. Ant Cd. Mızraklı Cd. Yıldız Cd. )
Gülyaka ( 2969/1. Sk. 2971. Sk. 2973. Sk. 2975. Sk. 2976. Sk. 2977. Sk. 2978. Sk. 2979. Sk. 2980. Sk. 2981. Sk. 2982. Sk. 2987. Sk. 2988. Sk. 3005. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3012. Sk. 3022. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3037. Sk. Saim Çıkrıkçı Cd. 3005/1 )
Kazım Karabekir ( 9002. Sk. 9002/1. Sk. 9002/10. Sk. 9002/2. Sk. 9002/4. Sk. 9002/5. Sk. 9002/7. Sk. 9002/8. Sk. 9002/9. Sk. 9009/1. Sk. 9009/2. Sk. 9050. Sk. 9052. Sk. 9080. Sk. 9215. Sk. 9216. Sk. Kazım Karabekir Parkı İçi Yolu )
Refet Bele ( 9125/21. Sk. 9139. Sk. 9139/2. Sk. 9143. Sk. 9143/1. Sk. 9143/2. Sk. 9167. Sk. 9169. Sk. 9171. Sk. 9176. Sk. 9178. Sk. Yurtsever Cd. )
Reis ( 9018. Sk. 9030. Sk. 9034. Sk. 9038. Sk. 9213. Sk. )
Vatan ( Mızraklı Kadir Aydın Sk. 9196. Sk. 9195/1. Sk. 9179. Sk. 9174. Sk. 9173. Sk. 9172. Sk. 9168/1. Sk. 9102/6. Sk. 9102/5. Sk. 9102/4. Sk. 9102/3. Sk. 9102/2. Sk. 9102/1. Sk. 9102. Sk. 9100. Sk. 9093. Sk. 9085. Sk. 9083. Sk. 9082/2. Sk. 9081. Sk. 9079. Sk. 9077. Sk. 9071. Sk. 9069. Sk. 9068. Sk. 9067. Sk. 9065. Sk. 9063. Sk. 9061. Sk. 9059. Sk. 9057. Sk. 9055. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
03:00 - 03:15
Kesinti ID : 3480123
KARABAĞLAR / İZMİR
Arap Hasan ( 261. Sk. 262. Sk. 263. Sk. 264. Sk. 264/1. Sk. 265/2. Sk. 265/3. Sk. Gazeteci Hasan Tahsin Cd. Tanju Okan Parkı İçi Yolu İnönü İnönü Cd. Şehit Ceysu Ceylan 177/1. Sk. 234. Sk. 235. Sk. 235/1. Sk. 236. Sk. 237. Sk. 238. Sk. 239. Sk. 249. Sk. 252. Sk. 259. Sk. 260. Sk. )
Bahçelievler ( 370. Sk. 371. Sk. 372. Sk. 375. Sk. 389. Sk. Ali Rıza Avni Blv. Gazeteciler Parkı İçi Yolu Uluönder Cd. )
Vatan ( 9105/11 Polat Cd. Mızraklı Cd. Mızraklı Filiz Cd. Faruk Akar Karasu Cd. 9246. Sk. 9242. Sk. 9232. Sk. 9231. Sk. 9225. Sk. 9195/8. Sk. 9195/5. Sk. 9195/13. Sk. 9195. Sk. 9181. Sk. 9166/1. Sk. 9166. Sk. 9159. Sk. 9151. Sk. 9150/2. Sk. 9150/1. Sk. 9150. Sk. 9140. Sk. 9138. Sk. 9105/4. Sk. 9105/3. Sk. 9105/2. Sk. 9105/14. Sk. 9105/12. Sk. 9105/1. Sk. 9105. Sk. 9100. Sk. 9092. Sk. 9087. Sk. 9080/6. Sk. 9080/1. Sk. 9077. Sk. )
Tahsin Yazıcı ( 9300. Sk. 9298/1. Sk. 9298. Sk. 9249. Sk. 9243. Sk. )
Şehitler ( 52/30. Sk. 52/127 52/126. Sk. 52/124. Sk. )
Refet Bele ( MIZRAKLI Türbe Cd. 9184. Sk. 9158. Sk. )
Metin Oktay ( 108/7. Sk. 108/6. Sk. 108/4. Sk. 108/17. Sk. 108/16. Sk. 108/12. Sk. 108/11. Sk. 108/10. Sk. )
Maliyeciler ( 52/122. Sk. 52/122 İhsan Alyanak Polat 9638. Sk. 9207. Sk. 9203/1. Sk. 9203. Sk. 9202. Sk. 9201. Sk. 9200. Sk. 52/172. Sk. 52/120. Sk. 52/125. Sk. )
Kazım Karabekir ( 9002/8. Sk. 9009/6. Sk. 9011. Sk. 9013. Sk. 9015. Sk. 9015/1. Sk. 9022. Sk. 9028. Sk. 9029. Sk. 9052. Sk. 9111. Sk. 9002/2. Sk. 9002/13. Sk. 9002. Sk. 9111/1. Sk. 9113. Sk. 9146. Sk. 9148. Sk. 9157. Sk. 9184/3. Sk. 9184/4. Sk. 9217. Sk. )
Çankaya ( 131. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 141. Sk. UŞAKİZADE LATİFE HANIM 145. Sk. 150. Sk. 152. Sk. 153. Sk. 154. Sk. 155. Sk. 156. Sk. Ayşe Mayda Sk. Bahattin Tatış Sk. Sezen Aksu UŞAKİZADE MUAMMER BEY )
Göztepe ( 100/1. Sk. 100/4. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 110. Sk. 111. Sk. 116. Sk. 77. Sk. 81. Sk. 84. Sk. 85. Sk. 86. Sk. 87. Sk. 88. Sk. 90. Sk. 91. Sk. 94. Sk. 95. Sk. 96. Sk. 96/1. Sk. 98. Sk. 98/1. Sk. 99. Sk. Necip Mirkelamoğlu Yaşar Tahir Kınacıgil Parkı İçi Yolu )
Adnan Süvari ( 108/8 108/13. Sk. 108/18. Sk. 108/20. Sk. 108/29. Sk. 108/31. Sk. 108/32. Sk. 108/34. Sk. 108/46. Sk. 108/49. Sk. 108/53. Sk. 108/59. Sk. 108/8. Sk. 108/9. Sk. Adnan Süvari Parkı İçi Yolu )
Esenyalı ( 121. Sk. 119/2. Sk. 119/1. Sk. 119. Sk. 108/27. Sk. 108/26. Sk. 108/25. Sk. 108/24. Sk. 108/2. Sk. )
Esenlik ( Gökdere Cd. 9062. Sk. 9060. Sk. 9058. Sk. 9037. Sk. )
Basın Sitesi ( 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 168. Sk. 172. Sk. 172/2. Sk. 173/1. Sk. 173/4. Sk. 173/5. Sk. 175. Sk. 175/3. Sk. 175/4. Sk. 175/5. Sk. 177/3. Sk. 177/4. Sk. 177/5. Sk. 177/7. Sk. 215. Sk. 216. Sk. Egeli Sabah Parkı İçi Yolu )
Murat Reis
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
02:30 - 03:00
Kesinti ID : 3480126
KONAK / İZMİR
Küçükada ( 1433. Sk. 2231. Sk. 2232. Sk. 2233. Sk. 2234. Sk. 2235. Sk. 3557. Sk. 3559. Sk. Gürçeşme Gürçeşme Cd. )
Levent ( 1162. Sk. 1170. Sk. 1188. Sk. 2346. Sk. 2347. Sk. 3480. Sk. 3483. Sk. 3486. Sk. 3487. Sk. 3488. Sk. 3492. Sk. 3496. Sk. B.Hayrettin Paşa Barbaros Hayrettin Paşa Cd. Levent Levent Cd. Vatan Cd. 2349. Sk. )
Mehtap ( 3562. Sk. 3564. Sk. 3565. Sk. 3565/1. Sk. 3611. Sk. 3611/1. Sk. 3612. Sk. 3612/2. Sk. 3612/4. Sk. 3615. Sk. 3616. Sk. )
Zeytinlik ( 1132. Sk. 1133. Sk. 1134. Sk. 1135. Sk. 1135/1. Sk. 1136. Sk. 1136/3. Sk. 1140. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. 1164/1. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167/1. Sk. 1169. Sk. 1178. Sk. 1187. Sk. 2348. Sk. Tülay Aktaş Parkı İçi Yolu )
İsmet Paşa ( 3543. Sk. 3544. Sk. 3545. Sk. 3546. Sk. 3546/1. Sk. 3546/2. Sk. 3547. Sk. 3548. Sk. 3561. Sk. 3561/1. Sk. 3561/2. Sk. 3563. Sk. 3611/2. Sk. 3618. Sk. 3619. Sk. 3623. Sk. 3624. Sk. 3625. Sk. 3675. Sk. 3676. Sk. 3527. Sk. 3528. Sk. 3529. Sk. 3530. Sk. 3531. Sk. 3533. Sk. 3534. Sk. 3535. Sk. 3536. Sk. 3537. Sk. 3538. Sk. 3539. Sk. 3540. Sk. 3540/1. Sk. 3541. Sk. 3541/1. Sk. 3541/2. Sk. 3542. Sk. 3542/1. Sk. )
Ferahlı ( 3509. Sk. 3510. Sk. 3511. Sk. 3512. Sk. 3513. Sk. 3514. Sk. 3515. Sk. 3516. Sk. 3517. Sk. 3518. Sk. 3519. Sk. 3520. Sk. 3521. Sk. 3522. Sk. 3523. Sk. 3524. Sk. 3525. Sk. 3526. Sk. 1162/1. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3439. Sk. 3451. Sk. 3469. Sk. 3470. Sk. 3497. Sk. 3498. Sk. 3499. Sk. 3500. Sk. 3501. Sk. 3502. Sk. 3502/1. Sk. 3504. Sk. 3505. Sk. 3507. Sk. 3508. Sk. )
Güney ( 1122. Sk. 1123. Sk. 1125. Sk. 1142. Sk. 1143. Sk. 1144. Sk. 1153. Sk. 1155. Sk. 1156. Sk. 1157. Sk. 1158. Sk. 1159. Sk. 1160. Sk. 1161. Sk. )
Cengiz Topel ( 1185/22. Sk. 1185/21. Sk. 1185/20. Sk. 1185/16. Sk. 1185/24. Sk. 1185/25. Sk. 1186/1. Sk. 1186/25. Sk. 1186/26. Sk. 1186/27. Sk. 1185/23. Sk. )
Boğaziçi ( Boğaziçi Cd. Boğaziçi 3460/1. Sk. 3460. Sk. 2363. Sk. 2356. Sk. 2344. Sk. 2343/3. Sk. 2343/2. Sk. 2343/1. Sk. 2343. Sk. 2342. Sk. 2341. Sk. 2340/1. Sk. 2340. Sk. 2208/9. Sk. 2204. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 12:00
Kesinti ID : 3480551
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( 284. Sk. 296/1. Sk. Ankara )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480569
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Yağcılar Sk. Çınarlı Sk. Üçler Sk. İnönü Cd. Güney Sk. Fatih Cd. Atatürk Cd. EBRULİ Kadılar Sk. Muştuluk Sk. Otel Sk. Sofular Sk. Turist Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480570
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ ( Turist Sk. Sofular Sk. Güney Sk. sofular )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 17:30
Kesinti ID : 3480573
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu )
Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri )
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu )
Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3480576
ÖDEMİŞ / İZMİR
Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu )
Gerçekli ( ÇÖREKBABA gerçekli yolıu topçukuyu küme evleri )
Bucak ( Bucak Köyü İç Yolu karayiğit BUCAK BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER )
Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu )
Birgi ( TAŞPAZAR BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii İRİMAĞZI KÜME EVLER İRİMAĞZII )
Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 18:00
Kesinti ID : 3480578
ÖDEMİŞ / İZMİR
Birgi ( ALLAME ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA HACIOSMAN İRİMAĞZII çay Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler 18 evler sokak BEYZADE SOKAK İMAMI BİRGİVİ SOKAK TAŞPAZAR )
Hacıhasan
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 16:00
Kesinti ID : 3480611
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan ( 610 611 598 600 603 604 605 606 607 608 )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 15:00
Kesinti ID : 3480637
GAZİEMİR / İZMİR
Gazi ( 28/13. Sk. 28/14. Sk. 28/15. Sk. 28/16. Sk. 28/27. Sk. 28/8. Sk. 28/9. Sk. Kemal Reis Cd. 28/12. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3480648
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin ( Yüzbaşı Şerafettin Parkı İçi Yolu 3980. Sk. 3974/1. Sk. 3974. Sk. 3972/2. Sk. 3900/4. Sk. )
Umut ( Ferdi Sefa Kılıç Sk. 3880. Sk. 3868. Sk. 3866. Sk. 3865. Sk. 3864. Sk. 3863. Sk. 3839. Sk. 3835. Sk. 3820/1. Sk. )
Gazi ( Ferdi Sefa Kılıç 3900/7. Sk. 3900/6. Sk. 3900/3. Sk. 3900/2. Sk. 3900/1. Sk. 3900. Sk. 3881/2. Sk. 3881/1. Sk. 3881. Sk. 3876. Sk. 3820/5. Sk. 3820/3. Sk. 3820/2. Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
18:00 - 20:00
Kesinti ID : 3480657
BORNOVA / İZMİR
Kemalpaşa
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 14:00
Kesinti ID : 3480668
BERGAMA / İZMİR
İslamsaray ( Kırmızı Kule Burcu )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 09:15
Kesinti ID : 3480670
NARLIDERE / İZMİR
Sahilevleri ( Sefa Sk. Stad Sk. Tuğcan Sk. Yonca Sk. Çiçek Çiçek Sk. Çoban Yıldızı Sk. Şehit Kubilay Sk. Bademlik Sk. VENÜS Cem Karaca Defne Sk. Engin Sk. Halk Sk. Kale Sk. Kızılırmak Sk. Mezarlık Muhtar Hüseyin Çk. )
Altıevler ( Bahçe Bülent Ecevit Demirler Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Aksu Çk. Altıevler Sk. Erdal Eren Sk. İlkkurşun Sk. )
Bahçelerarası ( Mithatpaşa Cd. NİLDA )
İnciraltı ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Pelikan Sk. Sandal Sk. Yağmur Sk. Yağmur Çk. Şebnem Sk. CEYLİN )
Korutürk ( Kaktüs Sk. Ortanca Sk. Rüzgar Sk. Site İç Yolu Tayfun Sk. Özağaç Sk. Şimşek Sk. ÇAĞDAŞ )
Huzur ( Yazar Sk. Erkan Sk. Gönen Sk. Mandalinlik Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
17:00 - 17:15
Kesinti ID : 3480671
NARLIDERE / İZMİR
Sahilevleri ( Muhtar Hüseyin Çk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Sefa Sk. Stad Sk. Tuğcan Sk. Yonca Sk. Çiçek Çiçek Sk. Çoban Yıldızı Sk. Şehit Kubilay Sk. Bademlik Sk. VENÜS Cem Karaca Defne Sk. Engin Sk. Halk Sk. Kale Sk. Kızılırmak Sk. Mezarlık )
Altıevler ( Aksu Çk. Halide Edip Adıvar Sk. Demirler Sk. Bülent Ecevit Bahçe Altıevler Sk. Erdal Eren Sk. İlkkurşun Sk. )
İnciraltı ( Sandal Sk. Yağmur Sk. Yağmur Çk. Şebnem Sk. CEYLİN Pelikan Sk. )
Korutürk ( Kaktüs Sk. Mithatpaşa Cd. Ortanca Sk. Rüzgar Sk. Site İç Yolu Tayfun Sk. Özağaç Sk. Şimşek Sk. ÇAĞDAŞ )
Bahçelerarası ( NİLDA )
Huzur ( Yazar Sk. Erkan Sk. Gönen Sk. Mandalinlik Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480674
NARLIDERE / İZMİR
Altıevler ( İlkkurşun Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Erdal Eren Sk. Altıevler Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Demirler Sk. Bülent Ecevit )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480676
BERGAMA / İZMİR
Ertuğrul ( CUMHURİYET Mustafa Yazıcı Cd. 2. Gazhane Ar. 1. Gazhane Ar. )
Zafer ( Hastane Yokuşu Eski Hastane Cd. Dikili Sultan Cd. Atatürk Blv. 2. Sultan Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480679
KİRAZ / İZMİR
Suludere ( KOCAÇINARLAR Kocaçınarlar )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
13:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480683
BERGAMA / İZMİR
Zafer ( 623 Cezaevi Ar. CUMHURİYET Galenos Cd. Koca Ahmet Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:30 - 15:30
Kesinti ID : 3480694
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3480727
SELÇUK / İZMİR
Cumhuriyet ( ATATÜRK CAD. ATATÜRK )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3480729
SELÇUK / İZMİR
Atatürk
Cumhuriyet ( SANAYİ ACARLAR MEVKİİ )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480743
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı ( Orkide Sk. Nilüfer Sk. Melisa Sk. Manolya Sk. Leylak Sk. Kardelen Sk. Atatürk Cd. Çamlık Sk. Sarmaşık Sk. Papatya Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 17:00
Kesinti ID : 3480747
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı ( Orkide Sk. Pınar Kümesi Sk. Selman Sk. Akasya Sk. Karacadağ Sk. Kardelen Sk. Manolya Sk. )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:30 - 14:00
Kesinti ID : 3480758
ÖDEMİŞ / İZMİR
Horzum ( Horzum Köyü İç Yolu isimsiz GENCER YAYLASI )
Çamyayla
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10:00 - 16:00
Kesinti ID : 3480768
BERGAMA / İZMİR
Ayaskent ( 1806/1 Göçbeyli Yolu )
Ferizler
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
09:00 - 13:00
Kesinti ID : 3480774
TORBALI / İZMİR
Atatürk ( 1514. Sk. 1517/1 AYDIN BEKİR SAKARYA BAHÇELİEVLER 1606 Sk. 1604. Sk. 1604 Sk. 1602. Sk. 1569. Sk. 1567 1529. Sk. 1527. Sk. 1523. Sk. 1521. Sk. 1517. Sk. 1516. Sk. 1515 Sk. 1513. Sk. 1511. Sk. 1509. Sk. 1507. Sk. 1504. Sk. 1525 )
Planlandı
09Eylül 2025
Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
12:00 - 14:00
Kesinti ID : 3480862
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık
Şirket, bakım çalışmalarının şebeke güvenliği ve enerji sürekliliğini artırmak için yapıldığını belirtti. Vatandaşların, planlı kesintilere karşı gerekli önlemleri almaları istendi.
GDZ Elektrik resmi duyuru sayfası üzerinden detaylı adres ve saat bilgilerine ulaşabilirsiniz.