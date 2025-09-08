İzmir’de kuraklık ve barajlardaki su seviyesindeki düşüş nedeniyle başlatılan dönüşümlü su kesintileri devam ediyor. İZSU, 9 Eylül Salı günü saat 23.00 ile 10 Eylül Çarşamba sabahı 05.00 arasında Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde planlı kesinti uygulanacağını açıkladı.
9 Eylül'de İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin tarih ve saat aralığı şöyle;
-
Tarih: 09 Eylül 2025 Salı – 10 Eylül 2025 Çarşamba
-
Saat: 23.00 – 05.00 arası
Karşıyaka’da kesintiden etkilenecek mahalleler
Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Latife Hanım, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Örnekköy, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı, Yamanlar, Zübeyde Hanım.
Çiğli’de kesintiden etkilenecek mahalleler
Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka-2, Evka-5, Evka-6, Güzeltepe, Harmandalı Gazi Mustafa Kemal, İnönü, İzkent, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Sasalı Merkez, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent, Yeni.
Bayraklı’da kesintiden etkilenecek mahalleler
-
Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Onur, Org. Nafiz Gürman, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar.
Menemen’de kesintiden etkilenecek mahalleler
29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus, Uğur Mumcu, Yahşelli, Yeşilpınar, Zeytinlik.
Gaziemir’de kesintiden etkilenecek mahalleler
Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez (kısmen), Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer.