İzmir'de 9 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
İlçelerdeki elektrik kesintileri:
BORNOVA / İZMİR
Saat : 17:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( Çanakkale Cd. 7106. Sk. 7105. Sk. 7104. Sk. 7102. Sk. 7100. Sk. )
KONAK / İZMİR
Kesinti ID : 3083897
Saat : 3:00 - 3:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ballıkuyu ( 5276. Sk. 5287. Sk. 5288. Sk. 5289. Sk. 5292. Sk. 5293. Sk. 5297. Sk. 5298. Sk. Ballıkuyu )
Dayıemir ( 742. Sk. 746. Sk. 747. Sk. )
Dolaplıkuyu ( 741. Sk. 742. Sk. 743. Sk. 744. Sk. 745. Sk. 746. Sk. 747. Sk. 748. Sk. 749. Sk. 750. Sk. 751. Sk. 755. Sk. Hacı Ali Efendi Cd. RAKIM ELKUTLU )
Etiler ( 1264. Sk. 1265. Sk. Bozkurt Mürselpaşa Blv. )
İmariye ( RAKIM ELKUTLU )
İsmet Kaptan ( 1360. Sk. 1361. Sk. 1362. Sk. 1364. Sk. 1365. Sk. 1369. Sk. 1370. Sk. 1372. Sk. 1385. Sk. Fevzi Paşa Blv. Gazi Blv. Gazi Osman Paşa Blv. Hürriyet Blv. Şevket Özçelik Sk. )
Kadifekale ( 1000. Sk. 1000/1. Sk. )