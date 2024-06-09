İzmir'de 9 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

İlçelerdeki elektrik kesintileri: 

BORNOVA / İZMİR

Saat : 17:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( Çanakkale Cd. 7106. Sk. 7105. Sk. 7104. Sk. 7102. Sk. 7100. Sk. )

KONAK / İZMİR

Kesinti ID : 3083897

Saat : 3:00 - 3:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ballıkuyu ( 5276. Sk. 5287. Sk. 5288. Sk. 5289. Sk. 5292. Sk. 5293. Sk. 5297. Sk. 5298. Sk. Ballıkuyu )

Dayıemir ( 742. Sk. 746. Sk. 747. Sk. )

Yarımada kadınları sakız ağaçlarına hayat veriyor! Yarımada kadınları sakız ağaçlarına hayat veriyor!

Dolaplıkuyu ( 741. Sk. 742. Sk. 743. Sk. 744. Sk. 745. Sk. 746. Sk. 747. Sk. 748. Sk. 749. Sk. 750. Sk. 751. Sk. 755. Sk. Hacı Ali Efendi Cd. RAKIM ELKUTLU )

Etiler ( 1264. Sk. 1265. Sk. Bozkurt Mürselpaşa Blv. )

İmariye ( RAKIM ELKUTLU )

İsmet Kaptan ( 1360. Sk. 1361. Sk. 1362. Sk. 1364. Sk. 1365. Sk. 1369. Sk. 1370. Sk. 1372. Sk. 1385. Sk. Fevzi Paşa Blv. Gazi Blv. Gazi Osman Paşa Blv. Hürriyet Blv. Şevket Özçelik Sk. )

Kadifekale ( 1000. Sk. 1000/1. Sk. )

Editör: Engin Keskin