Burak EMEK- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden 9 kişi, güvenlik önlemleri altında toprağa verildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 11 şüphelinin de arandığı bildirildi. Bu arada olaya ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Sabah saatlerinde tarlada silahlı kavga çıktığı, itfaiye, sağlık ve jandarmanın müdahale ettiği, bir süre sonra her iki ailenin yakınlarının gelmesiyle olayların yeniden başladığı ve ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı bildirildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş ile Alyamaç ailesinden Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden yaralanan M.A. ve A.A. ise hastanede tedaviye alındı.

Olay öncesi çıkan yangın, havadan jandarma helikopteri, karadan ise itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü. Mahallede jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemi sürerken, Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi. Yine yoğun güvenlik önlemi altında önce Alyamaç ailesi, ardından da Taş ailesi yakınlarının cenazelerini aldı. Cenazeler, mahalleye götürülerek toprağa verildi.

EKİPLER ÇATIŞMANIN ARASINDA KALMIŞ

Kavgayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Taraflar arasında sabah saatlerinde yangın çıkan buğday tarlasında silahlı kavga çıktığı, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Sağlık ekibi yaralılara, itfaiye ekibi ise yangına müdahale ederken, jandarmanın da güvenlik önlemi aldığı sırada, olayı duyan tarafların yakınlarının bölgeye geldiği ve yeniden çatışma çıktığı ortaya çıktı. Ekiplerin çatışmanın ortasında kaldığı, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeden uzaklaşırken, jandarmanın müdahalede yetersiz kaldığı ifade edildi. Yine çatışmanın ortasında kalan bir biçerdöver operatörü de kaçarken itfaiye aracına çarptı. Operatör, itfaiye aracına girerek kurtulurken, bölgeye takviye jandarma ekiplerinin gelmesiyle olayın sonlandığı ifade edildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, 11’İ ARANIYOR

Olayla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 3 savcı görevlendirildi. Soruşturma kapsamında tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. 11 şüphelinin de yakalanmasına çalışırken, hastanede tedavisi süren M.A. ve A.A. da soruşturma dosyasına şüpheli sıfatıyla eklendi. (DHA)

FOTOĞRAFLI