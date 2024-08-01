Denizli'nin Tavas ilçesinde gerçekleştirilen bir inşaat çalışmasında, yaklaşık 9 milyon yıllık olduğu tahmin edilen bir kılıç dişli kedi fosili bulundu. Bu heyecan verici keşif, Türkiye'deki fosil zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fosilin keşfiyle ilgili bilgi veren yetkililer, kılıç dişli kedinin, tarih öncesi dönemde avcı bir tür olduğunu belirtti. Kılıç dişli kedilerin, günümüzdeki kedilerden farklı olarak daha büyük ve güçlü çenelere sahip oldukları, aynı zamanda avlarını yakalamak için özel diş yapıları geliştirdikleri ifade edildi.

Bölge halkı ve bilim insanları, fosilin korunması ve incelenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bu tür buluntuların, geçmişteki iklim değişiklikleri ve canlıların evrimi hakkında önemli bilgiler sunduğu vurgulandı. Denizli'de gerçekleştirilen bu keşif, hem arkeoloji hem de paleontoloji alanında büyük bir heyecan yarattı.