İzmir'de 9 Temmuz'da 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 3:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

B. Hayrettin Paşa ( Zeynel Yavuz Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Karanfil Küme Evleri Sk. Gül Küme Evleri Sk. Enver Aktürk Cd. Cemalettin Aksu Cd. 2260 )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alankıyı

Hisarlık ( Hisarlık Hisarlık Köyü İç Yolu HİSARLIK )

Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü Dereköy Yolu )

Kızıloba ( kızıloba ara yol KIZILOBA ARA YOL Kızıloba Yolu Kızıloba Köyü İç Yolu )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüşpala ( 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. 7030/2 7000 7030. Sk. 7032. Sk. 7033/2. Sk. )

Turan ( Turan Metro İstasyonu 1654. Sk. 1653. Sk. 1649. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğukkuyu ( 1847/21. Sk. 1847/22 1847/16. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüşpala ( 7015. Sk. 7014. Sk. 7013. Sk. 7012. Sk. 7011. Sk. 7010. Sk. 7005/1. Sk. 7005. Sk. 7005/2 7014/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Soğukkuyu ( 1847/24. Sk. 1847/22 1847/18. Sk. 1847/17. Sk. 1847/16. Sk. 1847/25. Sk. Girne Blv. 1847/27. Sk. 1847/26. Sk. )

Postacılar ( 1844/16 )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alibeyli

Göçbeyli ( 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bergama Cd. Bigalı Sk. Biçer Sk. Bölcek Cd. )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazımdirik ( 283. Sk. 281/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazımdirik ( 283. Sk. 281/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Su seviyesi yüzde 26’ya düşmüştü | İzmir barajlarında son durum ne? Su seviyesi yüzde 26’ya düşmüştü | İzmir barajlarında son durum ne?

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazımdirik ( 285. Sk. 283. Sk. 281/1. Sk. Ankara )

Saat : 13:00 - 13:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Birlik ( 4256. Sk. 4185. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. )

Zafer ( 4297. Sk. 4299. Sk. 4339. Sk. 4341. Sk. 4345. Sk. 4364. Sk. 4366. Sk. 4370. Sk. 4372. Sk. 4374. Sk. 4376/1. Sk. 4404. Sk. Kemalpaşa 4347 )

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Serintepe ( 4370. Sk. Kemalpaşa 4304. Sk. Kıvanç 4277. Sk. 4279. Sk. 4287. Sk. 4306. Sk. 4308. Sk. 4342. Sk. )

Zafer ( KIVANÇ 4374. Sk. 4372. Sk. 4366. Sk. 4364. Sk. 4362. Sk. 4360. Sk. 4358. Sk. 4356. Sk. 4293. Sk. 4291 )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 10:30 - 12:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 16164/1. Sk. 16165. Sk. 16166. Sk. Çeşme Asfaltı 16163. Sk. 16161. Sk. 16164. Sk. 16160. Sk. 16159. Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 8:30 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazipaşa ( ŞEHİT SAMİ AKBULUT 81. Sk. 35. Sk. 33. Sk. 31. Sk. 27/1. Sk. 18. Sk. 16. Sk. 14. Sk. )

Salimbey ( 30 28 27. Sk. 12. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çandarlı ( Eyko 38 Eyko 37 Eyko 36 Eyko 34 Eyko 33 Eyko 32 Eyko 3 Eyko 29 EYKO 28 Eyko 27 EYKO 26 Eyko 24 Eyko 22 EYKO 21 Eyko 20 Eyko 2 EYKO 18 Eyko 16 Eyko 15 Eyko 12 Eyko 115 Eyko 111 EYKO 11 Eyko 109 Eyko 107 Eyko 100 Eyko 10 )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bozyaka ( 3055. Sk. 3059. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3062. Sk. 3063. Sk. 3066. Sk. 3067. Sk. 3069. Sk. 3070. Sk. 3113. Sk. 4609. Sk. )

Sevgi

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aşık Veysel ( 5733/7. Sk. 5733/8. Sk. 5752. Sk. 5753. Sk. 5753/2. Sk. 5753/3. Sk. 5754. Sk. 5943. Sk. 5945. Sk. Park İçi Yolu Yeşillik Cd. )

Karabağlar ( 5770. Sk. 5771. Sk. 5771/1. Sk. 5772. Sk. 5773/1. Sk. 5784. Sk. 5789 )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şemikler ( 6277/1. Sk. 6286/6 ORDU BULVARI 6310/1. Sk. 6292. Sk. 6291. Sk. 6290. Sk. 6286/7. Sk. 6286/4. Sk. 6286 6276. Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Örnekköy ( Girne )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bağyurdu 29 Ekim ( Kadıoğlu Sk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Çerkez Yusuf Sk. Lise Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kaymakam Bey Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. GÖLET Halil Furan Çk. Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Uncular Sk. Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Mehmet Tokmak Manavoğlu Sk. Manavoğlu )

Sarılar ( Turgutlu Cd. Beyler Yolu )

Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:45 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )

İğdeli

KINIK / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumalı

Fatih

Yeni

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Irmak ( 552 528. Sk. 544. Sk. 546. Sk. 548. Sk. 549. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 553. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 9515. Sk. 9517. Sk. 9518. Sk. 9520. Sk. 9521. Sk. 9522. Sk. 9523. Sk. 9524. Sk. 9525. Sk. Cumhuriyet Cd. )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

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Editör: Engin Keskin