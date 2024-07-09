İzmir'de 9 Temmuz'da 13 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 3:00 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( Zeynel Yavuz Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Karanfil Küme Evleri Sk. Gül Küme Evleri Sk. Enver Aktürk Cd. Cemalettin Aksu Cd. 2260 )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alankıyı
Hisarlık ( Hisarlık Hisarlık Köyü İç Yolu HİSARLIK )
Sarıyurt ( Sarıyurt Köyü İç Yolu Sarıyurt Köyü Dereköy Yolu )
Kızıloba ( kızıloba ara yol KIZILOBA ARA YOL Kızıloba Yolu Kızıloba Köyü İç Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüşpala ( 7034. Sk. 7035. Sk. 7036. Sk. 7030/2 7000 7030. Sk. 7032. Sk. 7033/2. Sk. )
Turan ( Turan Metro İstasyonu 1654. Sk. 1653. Sk. 1649. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukkuyu ( 1847/21. Sk. 1847/22 1847/16. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüşpala ( 7015. Sk. 7014. Sk. 7013. Sk. 7012. Sk. 7011. Sk. 7010. Sk. 7005/1. Sk. 7005. Sk. 7005/2 7014/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Soğukkuyu ( 1847/24. Sk. 1847/22 1847/18. Sk. 1847/17. Sk. 1847/16. Sk. 1847/25. Sk. Girne Blv. 1847/27. Sk. 1847/26. Sk. )
Postacılar ( 1844/16 )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alibeyli
Göçbeyli ( 1. Sanayi Sitesi DOSTLUK Akasya Sk. Aslanlar Sk. Atılım Sk. Aydınlar Sk. Aşçılar Sk. Badem Sk. Bergama Cd. Bigalı Sk. Biçer Sk. Bölcek Cd. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 283. Sk. 281/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 283. Sk. 281/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 285. Sk. 283. Sk. 281/1. Sk. Ankara )
Saat : 13:00 - 13:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Birlik ( 4256. Sk. 4185. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. )
Zafer ( 4297. Sk. 4299. Sk. 4339. Sk. 4341. Sk. 4345. Sk. 4364. Sk. 4366. Sk. 4370. Sk. 4372. Sk. 4374. Sk. 4376/1. Sk. 4404. Sk. Kemalpaşa 4347 )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Serintepe ( 4370. Sk. Kemalpaşa 4304. Sk. Kıvanç 4277. Sk. 4279. Sk. 4287. Sk. 4306. Sk. 4308. Sk. 4342. Sk. )
Zafer ( KIVANÇ 4374. Sk. 4372. Sk. 4366. Sk. 4364. Sk. 4362. Sk. 4360. Sk. 4358. Sk. 4356. Sk. 4293. Sk. 4291 )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:30 - 12:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 16164/1. Sk. 16165. Sk. 16166. Sk. Çeşme Asfaltı 16163. Sk. 16161. Sk. 16164. Sk. 16160. Sk. 16159. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 8:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazipaşa ( ŞEHİT SAMİ AKBULUT 81. Sk. 35. Sk. 33. Sk. 31. Sk. 27/1. Sk. 18. Sk. 16. Sk. 14. Sk. )
Salimbey ( 30 28 27. Sk. 12. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çandarlı ( Eyko 38 Eyko 37 Eyko 36 Eyko 34 Eyko 33 Eyko 32 Eyko 3 Eyko 29 EYKO 28 Eyko 27 EYKO 26 Eyko 24 Eyko 22 EYKO 21 Eyko 20 Eyko 2 EYKO 18 Eyko 16 Eyko 15 Eyko 12 Eyko 115 Eyko 111 EYKO 11 Eyko 109 Eyko 107 Eyko 100 Eyko 10 )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bozyaka ( 3055. Sk. 3059. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3062. Sk. 3063. Sk. 3066. Sk. 3067. Sk. 3069. Sk. 3070. Sk. 3113. Sk. 4609. Sk. )
Sevgi
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aşık Veysel ( 5733/7. Sk. 5733/8. Sk. 5752. Sk. 5753. Sk. 5753/2. Sk. 5753/3. Sk. 5754. Sk. 5943. Sk. 5945. Sk. Park İçi Yolu Yeşillik Cd. )
Karabağlar ( 5770. Sk. 5771. Sk. 5771/1. Sk. 5772. Sk. 5773/1. Sk. 5784. Sk. 5789 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şemikler ( 6277/1. Sk. 6286/6 ORDU BULVARI 6310/1. Sk. 6292. Sk. 6291. Sk. 6290. Sk. 6286/7. Sk. 6286/4. Sk. 6286 6276. Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Örnekköy ( Girne )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bağyurdu 29 Ekim ( Kadıoğlu Sk. Hulusi Öztansel Cd. Hüseyin Fadul Sk. Çerkez Yusuf Sk. Lise Koca Terzi Sk. Koca Terzi Koca Ahmetler Kaymakam Bey Sk. Arıkbaşı Arıkbaşı Sk. Asansör Asansör Sk. Bahçivan Sk. Cami Kebir Sk. Durmuşça Durmuşça Sk. GÖLET Halil Furan Çk. Şah İsmail Sk. Özgün Sk. Özdirik Sk. Zeytincik Sk. Zeytincik Uncular Sk. Salim Ağa Sk. Sakızlı Hoca Sk. Piknik Sk. Nebioğlu Mehmet Tokmak Manavoğlu Sk. Manavoğlu )
Sarılar ( Turgutlu Cd. Beyler Yolu )
Bağyurdu Kazımpaşa ( Yaka Mevki Bent Yolu )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:45 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
İğdeli
KINIK / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumalı
Fatih
Yeni
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Irmak ( 552 528. Sk. 544. Sk. 546. Sk. 548. Sk. 549. Sk. 551. Sk. 552. Sk. 553. Sk. 554. Sk. 555. Sk. 9515. Sk. 9517. Sk. 9518. Sk. 9520. Sk. 9521. Sk. 9522. Sk. 9523. Sk. 9524. Sk. 9525. Sk. Cumhuriyet Cd. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gölcük