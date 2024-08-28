Muğla, kültür ve sanatın buluşma noktası haline gelen 9. Uluslararası Zurnazen Festivali ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Dünyada ve Türkiye’de ilk olan bu eşsiz etkinlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde düzenleniyor. Festival, Bodrum Kalesi’nde Kubat konseri ve zurna üstatlarının performansları ile başladı; ikinci gününde ise şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman’ın sahnesiyle Menteşe’de devam etti.

“Muğla, dünya kenti olma yolunda ilerliyor”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe’deki ikinci gün etkinliklerine katılarak, Muğla’nın kültürel zenginliğini ve sanatla iç içe geçmiş tarihini vurguladı. Aras, “Muğla, binlerce yıldır sanatla ve kültürle yoğrulmuş bir şehir. 110 antik kente ev sahipliği yapan bu kadim şehir, antik tiyatrolarıyla da geçmişten günümüze sanatın merkezi olmuştur. Uluslararası Zurnazen Festivali gibi etkinliklerle Muğla, dünya kenti vizyonuna emin adımlarla yürüyor” dedi.

Zurnazen Festivali’ne yoğun ilgi

Prof. Dr. Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, Muğla’nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bir araya gelen vatandaşlar, zurna sanatçılarının performanslarını büyük bir ilgiyle izledi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, 27. Dönem Muğla Milletvekili Mürsel Alban, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik, Muğla’nın kültürel dokusunu yansıtan önemli bir platform oldu.

Festivalin kapanışı Fethiye’de olacak

Festival, 28 Ağustos’ta Milas Atapark’ta İsmail Altunsaray’ın konseri ile devam edecek ve 29 Ağustos’ta Fethiye Beşkaza Meydanı’nda Suzan Kardeş’in sahnesiyle sona erecek. Festivalde, Bulgaristan’dan 2, Tayvan’dan 1 zurna sanatçısı ile Türkiye’nin farklı illerinden toplam 11 sanatçı yer alacak. Festivalin sanat yönetmenliğini Eray İnal, sunuculuğunu ise Berkay Tulumbacı üstleniyor.