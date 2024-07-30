Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Tunç, paketin Ekim ayında Meclis gündemine geleceğini duyurdu. Taslağın Adalet Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanmış olup, genel kurul aşamasında sıra sayısı aldı. Bakan Tunç, pakette yapılacak düzenlemelere dair önemli detayları da paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi’nin Ekim ayında Meclis gündemine alınacağını açıkladı. Bakan Tunç, taslağın bakanlık tarafından katkı sağlandığını ve Adalet Komisyonu’nda görüşmelerinin tamamlandığını belirtti. Ancak, Meclis’in çalışma takvimine yetiştirilemediği için ara verme dönemi sonrası ilk iş olarak ele alınacak.

Pakette, arabuluculuk sisteminin etkinliğinin artırılması, istinaf dairelerindeki iş yoğunluğunun azaltılması ve sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla ilgili düzenlemeler öngörülüyor. Ayrıca, kadının soyadı ile ilgili yapılacak değişiklikler ve aile hukuku düzenlemeleri de gündemde.

Etkin arabuluculuk

9. Yargı Paketi’nde arabuluculuk sisteminin daha etkin hale getirilmesi planlanıyor. Bakan Tunç, tecrübeli hukukçuların arabulucu olabilmesi için düzenlemeler yapılacağını ifade etti. Bu adım, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin teşvik edilmesini amaçlıyor. Arabuluculuk sisteminin güçlendirilmesi, uyuşmazlıkların daha hızlı ve etkili bir şekilde çözülmesine katkı sağlayabilir.

İstinaf dairelerinde iş yükü çalışması

Bakan Tunç, istinaf dairelerindeki iş yükünün azaltılması için de yeni düzenlemeler getireceklerini duyurdu. İstinaf mahkemelerinde dosyaların ön inceleme sürecinin 1 ay içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu düzenleme ile dosyaların aylarca sürüncemede kalmasının önüne geçilmesi ve adaletin daha hızlı sağlanması hedefleniyor.

Sosyal medya düzenlemesi

Sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçlarının önlenmesine yönelik düzenlemeler de pakette yer alacak. Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden işlenen suçların azaltılması için ön eleme sistemine geçilmesini planladıklarını belirtti. Bu adım, çevrimiçi ortamda hakaret ve diğer suçların daha etkili bir şekilde önlenmesine yardımcı olabilir.

Kadının soyadı düzenlemesi

Medeni kanunda yapılacak düzenlemeler arasında, kadının soyadı ile ilgili değişiklikler de bulunuyor. Anayasa Mahkemesi’nin soyadı kullanımına yönelik iptal kararından sonra, bu düzenlemeyi yapmak zorunda kaldıklarını belirten Tunç, yeni düzenlemenin TBMM’de en doğru şekilde değerlendirileceğini ifade etti.

Medeni kanunda köklü değişiklik gerekli mi?

Bakan Tunç, aile hukuku konusunda bir sempozyum düzenlediklerini ve bu sempozyumun çıktıları doğrultusunda önerilerde bulunacaklarını belirtti. Medeni kanunun köklü değişikliklere tabi tutulmasının gerekip gerekmediğini toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda TBMM’nin karar vereceğini vurguladı.