TBMM Adalet Komisyonu’nda 9. yargı paketine yönelik görüşmelerde muhalefetin tüm itirazlarına rağmen, teklifin maddeleri üzerinde değişiklik yapılmadan kabul edildi. CHP’li Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, birçok maddenin Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çeliştiğini vurguladı.

TBMM Adalet Komisyonu, 9. yargı paketini görüşmek üzere toplandı. Muhalefet vekilleri, toplantının başından sonuna kadar önergelerle itiraz ettikleri maddeleri değiştirmeye çalıştı. Komisyonun CHP’li Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, teklifin birçok maddesinin Anayasa Mahkemesi kararlarıyla çeliştiğini vurguladı ve önceki yargı paketlerinde de benzer itirazlarının dinlenmediğini söyledi. Bülbül, “Ne yaptık? ‘Genel kurulda düzenleriz’ dediniz, yine aynısı çıktı. AYM iptal kararlarını aynen getiriyorsunuz, biz yine AYM’ye gideceğiz” ifadelerini kullandı. Ancak muhalefetin anayasaya aykırılık itirazları dinlenmeden teklifin maddelerinin görüşmelerine geçildi.

Görüşmeler gece boyunca sürdü

Perşembe günü sabah saat 10.14’te başlayan komisyon görüşmeleri, kadınların evlilik sonrası bekârlık soyadını tek başına kullanamamasıyla ilgili maddeye gelinmesi tartışmalar nedeniyle cuma günü sabah saat 02.00’ye kadar sürdü. Bu madde üzerine yaklaşık bir saat süren görüşmelerde, muhalefetten gelen yoğun itirazlar üzerine komisyonun AKP’li başkanı Cüneyt Yüksel, “Grubumuz bu konuda değerlendirme yapıyor. Bütün eleştirileri dinledik. Genel kurula kadar, bütün etki analizleri yapılarak bir noktaya varılacak. Bir değişikliğe gitme ihtimali çok yüksek” dedi. Ancak, bu öneriyi kabul etmedi ve madde olduğu haliyle kabul edildi.

Başörtüsü tartışması yaşandı

Konu ilerleyen dakikalarda Cumhuriyetin ilk yılları ile “başörtüsü” tartışmasına geldi. AKP’li Emine Yavuz Gözgeç, “Tüm kadınlar hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın seçilme hakkını seksen bir yıl sonra AK Parti ile kazandı. Biliyorsunuz AYM’nin başörtüsüne dair kararları gerekçe gösterilerek başörtülü kadınlara ikinci sınıf bir rol biçildi” sözlerine muhalefet tepki gösterdi. AKP’li Fahrettin Tuğrul da muhalefetin tepkisine “Sizin idarenizdeki Cumhuriyetin yaptıklarını da biliyoruz” yanıtını verdi. CHP’den bu sözlere “Kininiz bitmedi” karşılığı geldi. Komisyon başkanı Yüksel, “Sabahın 3’ü olduğunun farkında mıyız?” diyerek komisyonu uyardı. Tartışmaların sonunda muhalefetin konuyla ilgili önergeleri reddedildi ve madde olduğu haliyle kabul edildi.

Hukuk fakülteleri ve eğitim kalitesi tartışması

Muhalefet, pakete hukukçuların eğitim kalitelerinin yükseltilmesi için “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı”nda soru sorulacak alanlar arasına milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk, genel kamu hukuku ve sosyal güvenlik hukukunun eklenmesiyle ilgili maddenin kaldırılması için önerge verdi. Önergenin gerekçesinde, “Hukuk mesleğini icra edenlerin kalitelerinin bu yöntemle artırılması mümkün değildir. Türkiye’de dokuzu Kıbrıs’ta olmak üzere 92 hukuk fakültesi vardır. Bu fakültelerde 75 binin üzerinde öğrenci öğrenim görmektedir. Önce bu tablonun değiştirilmesi gerekir” denildi. Ancak bu öneri de reddedildi.

Yargı Paketi Komisyonundan geçti

Yoğun tartışmaların ardından 9. yargı paketi, muhalefetin tüm itirazlarına rağmen değişiklik yapılmadan komisyon tarafından kabul edildi. Paket, dün saat 06.27 itibarıyla komisyondan geçti. Muhalefet, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirtti.