9. Yargı Paketi'nde af konusuna dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ancak, denetimli serbestlik ve hükümlülerin eğitim hakları gibi önemli düzenlemeler yer alacak.
Yeni Yargı Paketi içeriği
Yeni yargı paketinde önemli değişiklikler ve düzenlemeler bulunuyor. İşte öne çıkan bazı maddeler:
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Casusluk Suçları: Casusluk tanımı yeniden şekillendirilecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına işlenen suçlar, adam öldürme, adam kaçırma, belge ve bilgi toplama gibi eylemler casusluk suçu olarak kabul edilecek ve bu suçlara ağır cezalar verilecek.
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Eğitim Hakkı: Kapalı cezaevlerindeki iyi halli hükümlüler, cezaevi içinde açılan örgün öğretim programlarına katılabilecekler. Ancak, bu katılımlarında kurum disiplinini, düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri şartı aranacak.
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Islah Tedbirleri: Cezaevinden tahliye olan hükümlüler için toplumda ıslah olmalarını ve faydalı bireyler haline gelmelerini sağlamaya yönelik tedbirler uygulanacak.
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Noterlik Hizmetleri: Noterlik hizmetlerine yönelik yeni düzenlemeler getirilecek.
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Soy Bağının Reddi ve Soyadı Düzenlemesi: Soy bağının reddi ve soyadı düzenlemeleri yapılacak.
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Hakim ve Savcı Terfi Sistemi: Hakimler ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.
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Sporda Şiddete Karşı Önlemler: Sporda şiddete karşı alınacak yeni önlemler ise taslağın görüşmeleri sırasında netlik kazanacak.
Meclis'e sunulma tarihi
9. Yargı Paketi taslağının yakın zamanda Meclis'e sunulması ve ardından hızlı bir şekilde yürürlüğe girmesi bekleniyor.