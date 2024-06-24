Casusluk Suçları: Casusluk tanımı yeniden şekillendirilecek. Başka bir ülke veya istihbarat örgütleri adına işlenen suçlar, adam öldürme, adam kaçırma, belge ve bilgi toplama gibi eylemler casusluk suçu olarak kabul edilecek ve bu suçlara ağır cezalar verilecek.