Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 9. Yargı Paketi içerisinde milletvekilleri tarafından çok konuşulan ve dikkat çeken bazı konular bulunuyordu. Peki, kabul edilen 9. Yargı Paketi ile neler değişecek? 9. Yargı Paketi’nde yer alan maddeler neler?

Kamuya 9. Yargı Paketi olarak yansıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif TBMM’de kabul edildi.

9. Yargı Paketi içerisinde İcra ve İflas Kanunu’nun değişimi, Soyadı Kanunu, teslim alınmayan araçların durumu, Hakaret Suçu ve Uzlaşma gibi başlıkların değiştirilmesi teklifi yer alıyordu.

İcra ve İflas Kanunu'nda değişim

Yeni yargı paketi kapsamında, İcra ve İflas Kanunu'nda önemli düzenlemeler yapıldı. Elektronik ortamda açık artırma süreçlerinde teklifler arasındaki fark, satışa çıkarılan malın muhammen kıymetinin binde beşinden ve en az bin Türk lirasından az olamayacak şekilde sınırlanacak.

Kadınlarda soyadı

Pakette yer alan soyadı düzenlemesi, kadınların evlilik sonrası soyadı seçiminde esneklik sağlıyor. Kadınlar, evlilik sonrası kocasının soyadını alabilecek ve kendi soyadı ile birlikte kullanabilecek. Bu değişiklik için evlilik sonrası yazılı başvuru gerekecek.

Hakim - Savcı mülakatı

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Sınavı'nda milletlerarası hukuk ve milletlerarası özel hukuk alanlarından soru sayısı artırılacak. İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Sınavı'nda ise ticari işletme-şirketler hukuku alanından soru sorulabilecek. Ayrıca, mülakata çağrılacak aday sayısı ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası olacak şekilde belirlenecek.

Arabuluculuk ve hukuk

Arabuluculuk görevi için hukuk fakültesi mezuniyeti şartı kaldırılacak ve beş yıl kıdemi olan avukatlar da arabulucu olarak görev alabilecek. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak ve sınavın kapsamı genişletilecek.

Hakaret ve uzlaştırmada yenilik

Hakaret suçu şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yıla indirilecek. Ayrıca, arabuluculuk kurumunda görev alacak araştırmacıların sadece hukuk fakültesi mezunu olmaları şartı kaldırılacak.

TMSF kayyum olarak atanabilir

Suçtan kaynaklanan mal varlığına el koyma durumunda şirketlere veya malvarlığı değerlerine kayyum atanması mümkün olacak. Kayyum atanmasına karar verildiği takdirde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak görevlendirilebilecek. TMSF, suçtan kaynaklanan mal varlığına el koyma durumunda, şirketlerin yönetim yetkilerini geçici olarak devralabilecek. Bu süreçte şirketlerin yönetimi TMSF tarafından belirlenecek ve ticari işlemleri basiretli bir tacir gibi yönetilecek.