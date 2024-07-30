Türkiye'de yargı alanında önemli bir reform hareketi olarak değerlendirilen 9. Yargı Paketi, ceza adalet sisteminde radikal değişiklikler öngörüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un liderliğindeki çalışmalar, ceza indirimi, denetimli serbestlik gibi konuları içermekte ve Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girmeyi hedefliyor.

Ceza İndirimi ve Denetimli Serbestlik: Yargı paketi, ceza adalet sistemindeki aksamaları düzeltmek için ceza indirimi ve denetimli serbestlik gibi hükümleri içeriyor.

2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması: Yeni düzenlemeler, temel hak ve özgürlüklerin korunması ve genişletilmesi amacıyla çeşitli düzenlemeler getiriyor.

Alternatif Çözüm Yöntemleri: Hukuk ve ceza uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yöntemlerinin kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Milletvekillerimizin takdiriyle uzlaşı içerisinde Gazi Meclisimizde kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Bu paket, Türkiye'nin adalet hizmetlerini daha etkin ve adil hale getirmeyi amaçlıyor."

Beklenen Maddeler

Ceza indirimi, denetimli serbestlik, infaz düzenlemesi gibi pek çok maddenin konuşulduğu kurul çalışmalarında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in verdiği bilgiler ışığında, tarikten men edilen araçların satışı, karayolları trafik kanunu kapsamında trafikten men edilerek alıkonulan araçlardan yediemin otoparklarında bulunup da sahipleri tarafından teslim alınmayan veya sahiplerine ulaşılamayan araçların satışına yönelik düzenleme gelecek. Araçların çürümeden ekonomiye kazandırılmasına yönelik kolay satış çalışması 9. Yargı paketinde yer alacak.

Kadına soybağı davası hakkı evlilik birliği içinde doğan çocuğun koca ile olan soy bağının reddi için baba olduğunu iddia eden üçüncü kişiye verilen dava açma hakkının sınırları tekrar belirleniyor. Anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor.

9. yargı paketi ne zaman yürürlüğe girecek?

9. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi ve şu anda Genel Kurul sürecine girmeye hazırlanıyor. Yürürlük tarihi için ise Resmi Gazete yayını bekleniyor.

Son dakika gelişmeleri

Karayolları Trafik Kanunu'nda düzenlemeler ve kadına soybağı davası hakkında detaylar, 9. Yargı Paketi içerisinde önemli maddeler olarak yer alıyor. Paketin gündemdeki diğer önemli başlıkları arasında tariktan men edilen araçların satışı gibi konular da bulunuyor.