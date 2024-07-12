İşte TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri tamamlanan ve kabul edilen 9. Yargı Paketi'nin detayları...

Soyadı Düzenlemesi

Yapılan düzenleme ile kadınlar, evlilik sonrası bekarlık soyadlarını kullanabilmek için evlendirme memuruna veya nüfus idaresine başvuruda bulunabilecekler. Bu düzenlemeyle birlikte kadınlar, kocasının soyadı önünde bekarlık soyadlarını kullanabilecekler.

Hakaret Suçları

Paket kapsamında hakaret suçlarında önemli değişiklikler yapıldı. Şikayete bağlı olarak soruşturma ve kovuşturma süreleri belirlendi. Şikayet süresi, suçun işlendiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek şekilde düzenlendi.

Arabuluculuk

Arabuluculuk kurumunda hukuk fakültesi mezunları araştırmacı olarak görev alabilecekler. Ayrıca arabuluculuk için sınav şartı kaldırılarak, beş yıl avukatlık kıdemi olan avukatlar arabulucu olabilecekler.

Genel Değişiklikler

Yargı paketi, HSK (Hakimler ve Savcılar Kurulu) ve AYM (Anayasa Mahkemesi) kadrolarına ilişkin değişiklikler içermekte. Ayrıca genel olarak adalet sisteminin işleyişine yönelik iyileştirmeler öngörülmektedir.

Pakette yer alan bu değişikliklerin kabul edilmesiyle ilgili olarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yürütülen çalışmaların toplumun adalet beklentilerine uygun olduğunu vurguladı. Ancak paket, muhalefet partisi CHP'den bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, paketin Anayasa'ya uygunluk açısından yetersiz olduğunu belirterek bazı maddelerin geri çekilmesini talep etti.

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 9. Yargı Paketi, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da görüşülecek ve oylamaya sunulacak.