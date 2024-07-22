CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka'nın duyurusuyla, kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını düzenleyen madde, 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı. Nazlıaka, kadınların kimlik hakları ve eşitlik mücadelesi bağlamında önemli bir adım atıldığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile yaptığı görüşmenin ardından, kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanmalarını engelleyen düzenlemenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığını açıkladı. Nazlıaka, bu değişikliğin kadın hakları açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Kadın mücadelesinin sonucudur"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, soyadı tercihinin kadınların kimliklerine sahip çıkma ve eşitlik ilkesi doğrultusunda önemli olduğunu vurguladı. Nazlıaka, şu ifadeleri kullandı: "Kadının kendi soy kütüğünden bir başka soy kütüğüne geçmeme hakkı da bunun bir parçasıdır. Kadınların kendi tercih hakkı ve yaşam tercihlerini belirleyebilmesi bir demokrasi hakkıdır."

Aylin Nazlıaka, yaptığı açıklamada, düzenlemenin çıkarılmasının Türkiye kadın hareketindeki mücadelenin bir sonucu olduğunu belirterek, bu yönde destek verenlere teşekkür etti. Nazlıaka, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede, bu dayatmanın 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığı müjdesini sizlere vermek isterim ve özellikle de bu yönde mücadele eden Türkiye kadın hareketindeki tüm kız kardeşlerime teşekkür ederim."