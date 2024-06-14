90 Dakika Ücretsiz Aktarma Teklifi Ikinci Kez Reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı toplu ulaşımda ilk binişten itibaren 90 dakika süresince ücretsiz aktarma yapılmasına olanak tanıyacak düzenleme teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından ikinci kez reddedildi. İlk reddin ardından tekrar gündeme getirilen teklif, merkezi idare temsilcilerinin oylarıyla kabul edilmedi.

UKOME'ye taşındı tekrar reddedildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “İzmirli vatandaşlarımızın toplu ulaşımda ilk binişten sonraki 90 dakika içinde ücretsiz aktarma hakkı talebini bir kez daha UKOME'ye taşıdık ancak maalesef teklifimiz yine reddedildi. Vazgeçmek yok. Buca’yı daha iyi yerlere taşıyacağız. Hepinize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

90 dakika için mücadele

15 Mayıs’ta ilk kez sunulan teklif, merkezi idare temsilcilerinin ret oylarıyla sonuçlanmıştı. UKOME'nin tekrar eden ret kararı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 90 dakika ücretsiz aktarma sistemi için mücadelesinin devam edeceğini gösteriyor. Teklifin ret edilmesinde, ulaşım maliyetlerinin sübvansiyonunun ve yasal düzenlemelerin uygunluğu konularının merkezi idare temsilcileri tarafından dile getirildiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Tolga Çilingir’in yönettiği toplantıda, teklifin tekrar reddedilmesinde, farklı kamu kurumlarının da olumsuz oy kullandığı bilgisi paylaşıldı. İzmirli vatandaşların 90 dakikalık ücretsiz aktarma sistemiyle buluşması için belediye, ilgili kurumlarla mücadelesini sürdüreceğini belirtti.