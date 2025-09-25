Starbucks, 2025 yılına girmeden önce mali hedeflerini karşılayamayan mağazalarını kapatma ve 900 kurumsal çalışanını işten çıkarma kararı aldı. ABD ve Kanada'daki yüzlerce mağazasının kapanması bekleniyor. Bu karar, Starbucks'ın ikinci büyük işten çıkarma hamlesi olarak dikkat çekiyor.

Starbucks CEO’su Brian Niccol, bazı mağazaların, hem mali hedefleri tutturamaması hem de müşteri beklentilerini karşılamaması nedeniyle kapanacağını açıkladı. Perşembe günü çalışanlara gönderdiği mektupta, bazı şubelerin kapanmasının uzun vadede kahve zincirini daha davetkâr bir buluşma noktası haline getirme hedefi doğrultusunda bir adım olduğunu belirtti.

Starbucks, aynı zamanda içeceklerin kupa ile servis edilmesi, yemek alanlarında basılı gazete bulundurulması gibi yenilikler üzerinde de çalışıyor. Şirketin amacı, daha çekici ve samimi bir ortam yaratmak. Niccol, “Her yıl finansal performans, kira sözleşmelerinin sona ermesi gibi nedenlerle mağazalar açıp kapatıyoruz. Ancak bu kez, topluluklarımızın merkezinde yer alan kahvehanelerimizi kapatmak çok daha zorlu bir karar oldu” dedi.

Starbucks, mağaza kapanışlarının ardından yaklaşık yüzde 1’lik bir çalışan kesintisi yaşanacağını belirtti. Şirket, işten çıkarılacak çalışanlarına kıdem tazminatı ve çeşitli destek paketleri sunacak. Starbucks, Kuzey Amerika’daki mağaza sayısının 2025 yılı sonunda 18 bin 300’e düşmesini bekliyor. Bu durum, şirket için nadir görülen bir gelişme olarak öne çıkıyor.

