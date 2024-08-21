Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Ege Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan 9.035 öğrenci, üniversite hayatına ilk adımlarını attı. Öğrenciler, Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde kayıtlarını yaptırırken, kampüs hayatı ve üniversitenin sunduğu imkanlar hakkında bilgi edindi.

Ege Üniversitesi'nde kayıt heyecanı

Ege Üniversitesi, 2024-2025 akademik yılı için yeni öğrencilerini ağırlamaya başladı. Merkez Kütüphane’de yapılan kayıt işlemleri sırasında, yeni Egeliler, üniversitenin çeşitli imkanları hakkında bilgi alarak, kampüs yaşamına hızlı bir başlangıç yaptı. Kayıt alanında kurulan stantlarda barınma, beslenme, spor, kültür ve sanat gibi konularda detaylı bilgilendirmeler yapıldı.

"Egeli olmanın ayrıcalığını yaşayacaksınız"

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, kayıt sürecinde yaptığı açıklamada, yeni öğrencileri tebrik ederek şunları söyledi: "Öğrencilerimiz, Egeli olmanın ayrıcalığını eğitim hayatları boyunca hissedecekler. Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek mottosuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemizin tüm imkanlarını öğrencilerimiz için seferber etmiş durumdayız."

Prof. Dr. Budak, öğrenci odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ve bu doğrultuda barınma, beslenme, ulaşım ve eğitim imkanlarının geliştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. Üniversitenin içinde yer alan Öğrenci Köyü, 2.000 öğrencinin barınma ihtiyacını karşılarken, kampüs içi ulaşımda ring hizmeti de sunuluyor.

Sürdürülebilir ve erişilebilir kampüs

Ege Üniversitesi, dört mevsim yeşil, sürdürülebilir ve erişilebilir bir kampüs ortamı sunuyor. Öğrenciler, kampüs içinde keyifli vakit geçirebilecekleri alanların yanı sıra, yeniden yapılandırılan spor tesislerinde çeşitli sportif faaliyetlere katılabiliyor. Prof. Dr. Budak, üniversitenin sadece eğitimde değil, kültür, sanat ve spor alanlarında da öncü olmayı hedeflediğini vurguladı.

Ege Üniversitesi, tam akreditasyona sahip bir araştırma üniversitesi olarak, eğitim kalitesini her geçen gün artırmayı hedefliyor. Prof. Dr. Budak, "Tüm öğrencilerimize yeni akademik dönemde başarılar diliyorum" diyerek, Ege Üniversitesi’nin öğrenci odaklı yönetim anlayışını sürdüreceğini ifade etti.