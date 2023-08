Fuar, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini merkezine oturtacak. Fuar, gençlerin, potansiyellerini sergileyeceği, fikirlerini paylaşacağı ve birlikte geleceğe adım atacağı, tarih ve geleceğin kucaklaştığı unutulmaz bir buluşma noktası olacak.



Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan, imza attığı ilkler ve yeniliklerle ülkemizin ticari ve kültürel hafızasını içinde barındıran, Cumhuriyet mirasımız İzmir Enternasyonal Fuarı, 92. yılında da Kültürpark’ta dünyayı bir araya getirmeye hazırlanıyor. 1 - 10 Eylül 2023 tarihleri arasında 10 gün sürecek etkinliklerle her yıl olduğu gibi ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir’in “2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “Gençlik” temasıyla düzenleniyor. Bu yıl Fuar, kentin gençlerle olan bağını daha da güçlendirecek ve hayallerine erişebilen, becerilerine güvenen gençlerin, geleceğe yönelik mücadelesine güç katacak. Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir Enternasyonal Fuarı, köklü geçmişi ve ilerici yapısıyla yeni yüzyıla kapılarını, gençliğin gücü, enerjisi ve öncülüğüyle açacak.





İzmir’in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığına katkı sağlayacak



İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki teması olan “Gençlik”, kentin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı olmasının da bir yansıması olarak öne çıkıyor. İzmir, Avrupa Gençlik Forumu tarafından her yıl düzenlenen bir etkinlik olan “Avrupa Gençlik Başkenti” programı için 2026 yılında adaylığını koymuş ve finale kalmıştı. Bu önemli unvan, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında daha etkin bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilmiş bir yıl boyunca, kente veriliyor. Fuar’ın bu yılki teması olan “Gençlik” İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı ile paralellik göstererek, gençlerin vizyonunu ve enerjisini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Diğer finalist kentlerle birlikte yarışan İzmir, gençlere odaklanan bu özel yılın bir parçası olarak, Fuar’da da geleceğe yönelik benzersiz projeler ve etkinliklerle dolu bir program sunmayı amaçlıyor.





Açılış korteji renkli görüntülere sahne olacak



İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı töreni öncesinde kortej yürüyüşü de düzenlenecek. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluşacağı, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak kortej, Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak kortejde bir araya gelecek çok sayıda İzmirli, kortej eşliğinde Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüyerek açılış coşkusuna ortaklık edecek.





Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapacak



Açıldığı günden bu yana ilklere imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 1 Eylül tarihinde kapılarını açacak Tekstil Bienali’ndeki eserler, Fuar boyunca Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın küratörlüğünde, 25 farklı ülkeden 61 katılımcının yer alacağı Tekstil Bienali; 1 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Agora, Namazgâh Hamamı, Etz Hayim Sinagogu, Alga Çikolata Fabrikası, Ahmet Ağa Konağı ve Vakıflar Konağı’nda da ziyarete açık olacak.





İzmir İş Günleri 6-7 Eylül’de



İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında, 9. İzmir İş Günleri “Sürdürülebilir Tekstil” temasıyla çevrimiçi olarak farklı ülkelerden konuşmacıların katılımı ile gerçekleştirilecek. T.C. Ticaret Bakanlığı himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen İzmir İş Günleri, 6-7 Eylül 2023 tarihlerinde, İzmir Sanatta kurulacak stüdyolardan çevrimiçi olarak yapılacak. İzmir İş Günleri’nde, Türkiye’de ilk kez düzenlenecek olan “Uluslararası Tekstil Bienali” de göz önünde bulundurularak, “Sürdürebilir Tekstil Ticareti” ekseninde paneller gerçekleştirilecek. Türkiye için uluslararası ticaret platformu niteliğinde olan bu organizasyon ile İzmir Enternasyonal Fuarı, 100 yıla yaklaşan ticari misyonunu yerine getirerek katılımcılara yeni ticaret kapıları açıyor.





Birbirinden renkli konser ve etkinlikler İEF’de



Fuar boyunca, onlarca konser, tiyatro, yarışma gibi birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ziyaretçiler, eylül akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için her yıl olduğu gibi bu yıl da Fuar konserlerinde buluşacak. Bu yıl İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yılının coşkusu da İzmir Enternasyonal Fuarı’nda yaşanacak. Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri’nde birbirinden ünlü sanatçılar sahne alırken Kültürpark 3 No’lu Hol önünde yer alan alternatif sahnede ise rock ve rap müziğin genç, sevilen isimleri fuar ziyaretçileriyle buluşacak. Fuar klasiği haline gelen Mogambo Geceleri’nde de İzmirliler doyasıya eğlenecek.



Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.



Bilişim ve girişimciliğe yatırım yapan ve bu kapsamda birçok etkinlik düzenleyen İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da oyun dünyasının önemli etkinlikleri ile yapay zeka temalı çeşitli birçok programa ev sahipliği yapacak. Sinema dünyasının vazgeçilmezi olan “Sinema Burada” ise bu yılın temasına paralel olarak “Gençlik” temalı filmleriyle İzmir Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sinemanın değerli örneklerinden oluşan filmler, sanatseverlerle buluşacak.



Fuar’da; teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar için İzelman Fuar Çocuk Kulübü, İzmir Çocuk Sahnesi, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Yarışmacılara İzmir ile ilgili soruların yöneltileceği Bilgi Yarışması ile fuarın dört bir yanındaki farklı programlar ve gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli günler geçirtecek.





İEF’ye özel mobil uygulama



İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl yeniliklerle kapısını açmaya hazırlanıyor. Hazırlanan telefon ve akıllı cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama, Fuar öncesinde yayına alınacak. Uygulama aracılığıyla İzmir Fuarı’na dair tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebilen, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak uygulama, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylık sağlayacak.





92. İEF’de sponsorlar Folkart ve Migros



92. kez yapılacak İzmir Enternasyonal Fuarı; İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenecek. 1 – 10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak Fuar’ın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru ise Migros oldu. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.