İzmir Enternasyonal Fuarı, 92. yılında da Kültürpark’ta dünyayı bir araya getirmeye devam ediyor.

İzmir’in “2026 yılı Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “Gençlik” temasıyla düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, spordan sanata, bilgi yarışmasından yapay zekaya, tiyatrodan söyleşilere ve çocuklardan gençlere her yaşa hitap eden etkinlikleriyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Bu yıl özel olarak hazırlanan Gençlik Alanı’nda gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, söyleşiler, atölyeler, spor etkinlikleri, e-spor gibi birçok etkinlik de düzenleniyor.

ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLIYOR

Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıp doyasıya eğleniyor. Çim Konserleri Sahnesi’nde; bu akşam Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahnede olacak.

Konserler saat 21.00’de başlıyor.

Kültürpark 3 No’lu Hol önündeki Rock&More Sahnesi bu akşam Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserin başlama saati 20.00. Mogambo Geceleri’nde de Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü sahne alacak.

Bu arada çocuklar için çocuk kulübü, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler yapılıyor.