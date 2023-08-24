FATİH ÖZKILINÇ-İzmir, 92 yıllık tarihiyle kentin simgelerinden olan İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF)’na hazırlanıyor. Bu yıl 92. kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı, İzmir’in “2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti” olmasına özel “Gençlik” teması ile 1 - 10 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde, “Gençlik: Bugünün öncüsü” sloganıyla gerçekleşecek fuarın tanıtımı İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür Park'ta gerçekleşen İEF basın toplantısına Başkan Soyer'in yanı sıra İZBB Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ve İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İzmir Gençlik Belediyesi Başkanı Kaan Levent Bozdağ katıldı.

SOYER'DEN FUARIN 92 YILLIK TARİHİNE VURGU, GENÇLERE ÇAĞRI

İEF'e sayılı günler kala düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İZBB Başkanı Tunç Soyer, fuarın 92 yıllık tarihine vurgu yaparak "Heyecanlıyız, İEF 92'inci kez kapılarını açacak. Gençlerle birlikte girecek. Gençler heyecanlarını, umutlarını büyütsün istiyoruz. O nedenle gençlik teması Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken bizim için atılması gereken bir adım olarak düşündük. İEF'in 92'inci yılında gençliği daha fazla ön plana çıkarmak istedik. 92’nci yılında gençlik temasıyla başlamamızın temel bir gerekçesi var. Cumhuriyet ikinci yüzyılına gençlerle girecek ve biz de bunu taçlandırmak istiyoruz. Gençler birbirinden ilham alsın, kucaklaşsın istiyoruz. O nedenle gençlik teması bizim için mutlaka atılması gereken bir adımdı. Aynı zamanda 2026 Avrupa Gençlik Başkenti Adaylığı başvurumuz var. Kasım ayında 2026’ya ev sahipliği yapacak şehir belirlenecek. Bir yerde de buna hazırlık olsun istedik. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İEF’te gençliği çok daha fazla öne çıkarmak istedik. Bu fuarda, uluslararası tekstil fuarını ilk kez ziyaretçilerimizle buluşturmuş olacağız ve 25 ülkeden 61 katılımcının yer alacağı bir bienal gerçekleşecek. 100 bin metrekare alan hazırlandı. Ziyaretçilerimiz Pakistan Pavyonu’nda zaman tüneline girecek, müzikler, spor oyuncularının temsilcilerinin söyleşileri olacak. Altay, İzmirspor, Göztepe ve Karşıyaka Spor Kulüpleri yer alacak. Gençlerin, sanatın, sporun buluşacağı çok renkli bir etkinlik olacak. İlk kez karnaval tadında renkli bir kortej hazırladık. Başlangıcından sonuna kadar keyifli günler bizi bekliyor¨ dedi.

TEMA GENÇLİK, HEDEF UMUT

Türkiye’nin bu karamsar ikliminde büyük hayal kırıklığı ve insanların geleceğe dair umutlarının tükendiği günlerden geçtiğini belirten Soyer, ¨Birbirimizle kucaklaşmaya, birbirimizden moral almaya ihtiyacımız var. Türkiye’nin her yerindeki gençlerine sesleniyorum: 1-10 Eylül’de gelin İzmir’e, akranlarınızla buluşun. Heyecanlıyız, 92’nci kez fuarımız kapılarını açtığında Türkiye’ye umut olalım istiyoruz. Türkiye’nin her yerindeki gençlere umut verelim istiyoruz. Gelecek gençlerin elinde çok daha güzel olacak. Bu fuarın teması gençlik ama hedefi umuttur. Umuda çok ihtiyacımız var. Dilerim ki Fuar, o umudun tekrar yeşermesi, bu toprakların bereketi, aydınlık geleceği için ışık tutar ve umutsuzluk, karamsarlık rüzgarlarını geride bıraktırır" diye konuştu.



KONAKLAMA KONUSUNDA HAZIRIZ

Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Konaklama konusunda nasıl bir hazırlıklarının olduğunun sorulması üzerine Soyer, ¨Konaklama konusunda hazırız. Dilerim ki yer bulamayacakları durumlar yaşansın, taşsın. Daha fazlasına ihtiyaç olsun isterim, yüksünmem¨ dedi.

SPONSOR ÇOĞALIRSA HİZMETİN ÖLÇEĞİ ARTAR

Başkan Soyer, sponsorluklar konusunda gelen soru üzerine ise “Daha çok talip olmasını tabi ki isteriz. Ancak Migros ve Folkart’a da büyük bir teşekkür borçluyuz. En zor zamanlarda bizi yalnız bırakmıyorlar. Diğer firmalarımızın olmasını da çok isteriz. Ne kadar çok sponsor olursa hizmetin ölçeği o kadar artar” diye konuştu.



İZMİR’İN 2026 AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ ADAYLIĞINA KATKI SAĞLAYACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın bu yılki teması olan “Gençlik”, kentin 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adayı olmasının da bir yansıması olarak öne çıkıyor. İzmir, Avrupa Gençlik Forumu tarafından her yıl düzenlenen bir etkinlik olan “Avrupa Gençlik Başkenti” programı için 2026 yılında adaylığını koymuş ve finale kalan 5 Avrupa kentinden biri olmuştu. Bu önemli unvan, gençlerin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın farklı alanlarında daha etkin bir rol üstlenmelerini teşvik etmeyi amaçlayan çeşitli etkinlikler ve projelerle zenginleştirilmiş bir yıl boyunca, kente veriliyor. Fuar’ın bu yılki teması olan “Gençlik” İzmir'in 2026 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı ile paralellik göstererek, gençlerin vizyonunu ve enerjisini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Diğer finalist kentlerle birlikte yarışan İzmir, gençlere odaklanan bu özel yılın bir parçası olarak, Fuar’da da geleceğe yönelik benzersiz projeler ve etkinliklerle dolu bir program sunmayı amaçlıyor.

ONUR KONUĞU İL ŞANLIURFA

Bu yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nın onur konuğu il ise Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa, bütün yönleriyle, ekonomik, sosyal, kültürel, tarihsel değeriyle Kültürpark’ın Dokuz Eylül Kapısı girişindeki 2 bin metrekarelik alanda yer alacak.

AÇILIŞ KORTEJİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLACAK

İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışı töreni öncesinde kortej yürüyüşü de düzenlenecek. Fuarın coşkusunun İzmirlilerle buluşacağı, birbirinden renkli gösterilere sahne olacak kortej, 1 Eylül günü saat 18:30’da Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak. Kortejde bir araya gelecek çok sayıda İzmirli, Kültürpark Lozan Kapısı’na kadar yürüyerek açılış coşkusuna ortaklık edecek.

ULUSLARARASI TEKSTİL BİENALİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Açıldığı günden bu yana ilklere imza atan İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl da Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Tekstil Bienali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuarla eş zamanlı olarak 4 Eylül tarihinde kapılarını açacak Tekstil Bienali’ndeki eserler, Fuar boyunca Atlas Pavyonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Yazar, sanatçı Nihat Özdal’ın küratörlüğünde, 17 farklı ülkeden 57 sanatçının yer alacağı Tekstil Bienali; 4 Eylül – 24 Kasım tarihleri arasında Atlas Pavyonu, Pakistan Pavyonu, Agora, Namazgâh Hamamı, Etz Hayim Sinagogu, Alga Çikolata Fabrikası, Ahmet Ağa Konağı ve Vakıflar Konağı’nda da ziyarete açık olacak.

GENÇLERE ÖZEL ALAN

Bu yıl özel olarak hazırlanan gençlik alanında ise gençlik sivil toplum kuruluşları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik çalışmalarıyla ilgili birimleri, spor kulüplerinin stantları yer alırken macera parkuru, zipline, müzik ve dans gösterileri, ünlü sporcuların söyleşileri, sokak basketbolu gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

ÇİM KONSERLERİ SAHNESİ BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Ziyaretçiler, eylül akşamlarında keyif dolu anlar yaşamak için Fuar konserlerinde buluşacak. Uzun yıllardır Fuar’ın vazgeçilmezi olan Çim Konserleri, Rock&More Sahnesi ve Mogambo Geceleri’nde, ziyaretçiler günün yorgunluğunu atıp doyasıya eğlenecek. Çim Konserleri Sahnesi’nde; 1 Eylül’de Simge Sağın, 2 Eylül’de Teoman, 3 Eylül’de Serdar Ortaç, 4 Eylül’de Volkan Konak, 5 Eylül’de Sibel Can, Migros sponsorluğunda gerçekleştirilecek 6 ve 7 Eylül günü konserlerinde Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Funda Arar, 8 Eylül’de Athena, 9 Eylül’de Tan Taşçı, 10 Eylül’de ise Haluk Levent sahne alacak. Konserler saat 21.00’de başlayacak.

ROCK&MORE VE MOGAMBO EĞLENCENİN ADRESİ OLACAK

Kültürpark 3 No’lu Hol önünde 2 Eylül’de başlayacak Rock&More Sahnesi de sırasıyla Gaye Su Akyol, Onur Özdemir, Mary Jane, Eypio, Mavi Gri, Ufuk Beydemir ve Mengene’yi müzikseverlerle buluşturacak. Konserlerin başlama saati 20.00 olacak. Mogambo Geceleri’nde de Fuar boyunca müzik durmayacak. Rubato 1 Eylül, Mirkelam 2 Eylül, Cem Adrian 3 Eylül, Ayta Sözeri 4 Eylül, Emre Altuğ 5 Eylül, Fatih Erkoç 6 Eylül, Yaşar 7 Eylül, Birsen Tezer 8 Eylül ve Hüsnü Arkan 9 Eylül günü Mogambo’da sahne alacak.

ATATÜRK AÇIKHAVA TİYATROSU ETKİNLİKLERİ VE ŞEHİR TİYATROLARI OYUNLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyunları da 4 – 6 - 9 Eylül tarihlerinde İsmet İnönü Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak. 4 Eylül günü Mor Şalvar, 6 Eylül günü 3 Nalla 1 At ve 9 Eylül günü Benim Naçiz Vücudum oyunları sahnelenecek ve oyunlar saat 19:30’da başlayacak. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu etkinliklerinde ise 2 Eylül’de İzmir Aşkına Müzikali, 3 Eylül’de Uğur Aslan – Afara, 4 Eylül’de Sunay Akın & Nihat Sırdar – Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi, 5 Eylül’de Kaan Sekban - İlerler Temiz gösterileri gerçekleşecek. Gösteriler saat 21:00’de başlayacak. Etkinliklerin bilet satışları https://kultursanat.izmir.bel.tr adresinden yapılacak.

GENÇLİK TEMALI FİLMLER İZLEYİCİ İLE BULUŞACAK

Sinema Burada Film Günleri’nde de 8 -10 Eylül tarihleri arasında İzmir Sanat Merkezi’nde gençlik temalı filmler izleyicileri bekleyecek. 16:30 ve 19:30 seanslarında Kahvaltı Kulübü, Juno, Çekmeköy Underground, Örümcek Adam: Örümcek Evrenine Giriş, Ben, Earl ve Ölen Kız ile Whiplash filmleri, ücretsiz olarak gösterimde olacak.

CUMHURİYET’İN 100. YILI VE İZMİR’İN KURTULUŞU’NUN 101. YILINA ÖZEL ETKİNLİKLER

Tüm bunların yanı sıra Cumhuriyetimizin 100. ve İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yıl dönümleri de İzmir Enternasyonal Fuarı’nda düzenlenen özel etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. Fuar’da; teknoloji, kültür, sanat ve eğlenceye kadar her kesimden her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Çocuklar için İzelman Fuar Çocuk Kulübü, çocuk tiyatrosu, canlı heykel, pantomim, palyaço gösterileri, masal anlatımı gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Hazine Avı, Bilgi Yarışması, gerçek dünya ile sanal dünyayı birleştiren spor olarak bilinen e-spor Hado, fuarın dört bir yanındaki farklı programlar ve gezici etkinlikler de ziyaretçilere keyifli, eğlenceli günler geçirtecek.

BAŞKA BİR TARIM MÜMKÜN SAHNESİ

Başka Bir Tarım Mümkün Etkinlik Sahnesi’nde, akademisyenlerden uzmanlara birbirinden değerli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı söyleşilerde gençler, beslenme alışkanlıklarımızdan sağlığa kadar farklı bakış açılarıyla tarım konuşacak. Köy Tiyatrosu’ndan konsere kadar farklı etkinlikler de bu sahnede yer alacak.

FUAR’A ÖZEL MOBİL UYGULAMA

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl yeniliklerle kapısını açmaya hazırlanıyor. Hazırlanan telefon ve akıllı cihazlarda kullanılabilen mobil uygulama, Fuar öncesinde yayına alınacak. Uygulama aracılığıyla İzmir Fuarı’na dair tüm bilgilere ulaşılabilecek. Hem Apple Store hem de Google Play’den cep telefonu ve tabletlere indirilebilen, Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanacak uygulama, katılımcı ve ziyaretçilere kolaylık sağlayacak.

92. İEF’DE SPONSORLAR FOLKART VE MİGROS

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından, Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, 10 Eylül tarihine kadar teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle İzmirlileri karşılayacak. Fuarın giriş ücretleri; tam 13 TL, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek ve Fuar etkinlikleri 16.00 - 23.00 saatleri arasında düzenlenecek.