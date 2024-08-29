Türkiye'nin fuarcılık alanındaki öncüsü İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), bu yıl teknoloji temasıyla kapılarını açtı. Buca Belediyesi, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen fuarda, kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıttığı standıyla yerini aldı. Belediye Başkanı Görkem Duman, ziyaretçileri standlarına davet ederek, Buca'nın tanıtımı ve yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Buca Belediyesi fuar alanında

Bu yılki fuar, Lozan Kapısı Uzun Havuz Belediyeler Sokağı’nda Buca Belediyesi’nin standını ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. Standda Buca'nın tarihi, turistik ve doğal güzelliklerinin yanı sıra, Buca Belediyesi’nin yenilikçi projelerinden biri olan Diyabet Sensörü Destek Programı da tanıtılacak. Bu proje, Tip-1 diyabet hastalığı ile mücadelede vatandaşlara destek olmayı amaçlıyor.

Diyabet Sensörü Destek Programı

Buca Belediyesi’nin standında, sağlık çalışanları tarafından yürütülecek Diyabet Sensörü Destek Programı, diyabet hastası çocuklar ve gençler için önemli bir destek sağlayacak. Programın amacı, bu bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak ve hastalıkla ilgili bilinçlendirme yapmaktır. Fuar süresince Bucalı vatandaşlar, bu uygulamadan yararlanmak için başvurularını standda gerçekleştirebilecekler.

Başkan Görkem Duman’ın daveti

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, fuar katılımcılarına ve ziyaretçilere standlarına uğramaları için çağrıda bulundu. Duman, "Standımızda hem Buca'nın zenginliklerini tanıtacak hem de çeşitli eğlenceli aktivitelerle fuar geleneğine uygun bir program hazırladık. Güzel Buca’mızın tanıtıldığı standımıza tüm konukları bekliyoruz," dedi.

Buca Belediyesi standında, İEF boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Standın arka fonunda, Buca’nın tarihi köşklerinden Pembe Köşk’ün maketi yer alacak. Zeybek Sanat Akademisi öğrencileri, piyano ve keman resitalleri ile ziyaretçilere müzik ziyafeti sunacak. Ayrıca, dans gösterileri ile görsel bir şölen yaşatılacak. Minik konuklar için yüz boyama ve çeşitli eğlenceli etkinlikler de düzenlenecek.