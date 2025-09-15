94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 29 Ağustos–9 Eylül 2025 tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlendi. 12 gün süren fuarı 776 bin 843 kişi ziyaret etti.

Uluslararası buluşma noktası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından organize edilen fuar, “Fuar Şehrin Kalbinde” sloganıyla gerçekleşti. Onur konuğu ülke Bosna Hersek olurken, Fransa, Hindistan, Ukrayna, Kamboçya ve Fildişi Sahili de fuara katıldı. B40 Kültürel ve Ekonomik İş Birliği Zirvesi için kente gelen heyetler de etkinliği ziyaret etti.

Çim Konserleri büyük ilgi gördü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çim Konserleri binlerce müzikseveri bir araya getirdi. Candan Erçetin, Edis, Yıldız Tilbe, Ceza, Mustafa Sandal, Selda Bağcan, Derya Uluğ, Gripin ve Sertab Erener sahne aldı. Ancak Balçova’da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Duman ve Mor ve Ötesi konserleri iptal edildi.

Sanat ve tarih ön planda

“Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı-Gazi Mustafa Kemal Atatürk Sergisi” ile bugüne dek görülmemiş 250 fotoğraf ve 226 eşya sergilendi. Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” sergileri, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Ayrıca restore edilen Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi, Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisiyle açıldı.

Çocuklar ve gençler için özel alanlar

İzmir Çocuk Oyun Alanı, survivor parkuru, mini futbol ve atölyeler minik ziyaretçilerin ilgisini çekerken; Gençlik ve Spor Alanı’nda VR deneyimleri, satranç turnuvaları, Red Bull aktiviteleri ve karaoke yarışmaları düzenlendi.

Spor, festival ve kültürel etkinlikler

3x3 Streetball İzmir Cup, Big Boyz Festival ve Hazine Avı etkinliği, fuara renk kattı. Atatürk Açık Hava Tiyatrosu tiyatro, stand-up ve illüzyon gösterilerine ev sahipliği yaptı.

Belediyeler ve kurumlar tanıtım yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özel standıyla hizmetlerini tanıttı. İlçe belediyeleri de kendi stantlarında ilçelerinin turistik değerlerini ve projelerini sergiledi.

776 bin 843 ziyaretçi

Ana sponsorluğunu Folkart’ın, etkinlik sponsorluğunu Migros’un üstlendiği fuar, 12 gün boyunca kültür, sanat, spor ve ticareti bir arada sunarak toplam 776 bin 843 ziyaretçiye ulaştı.