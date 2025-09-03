İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), nostalji dolu bir akşamla devam etti. Kültürpark’taki Çim Konserleri sahnesinde gerçekleşen etkinlikte, ünlü radyocu ve DJ Nihat Sırdar, “90’lar Kafası” konseptiyle İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

“İzmir’de Olmak Büyük Şans”

Konser boyunca 90’lı yılların en sevilen şarkılarını çalan Sırdar, sahnede yaptığı konuşmayla da dinleyicilerden büyük alkış aldı. Sırdar, “Canım İzmir, güzel İzmir hoş geldiniz. Böyle günlerde insanın sıkıntısının arttığı, keyfinin kaçtığı, özgürlüğü hissetmek istediği zamanlarda İzmir’de olmak büyük şans, sizlerle olmak büyük şans. Bana bu özgürlük duygusunu yaşattığınız için çok teşekkür ederim. Bugün en çok ihtiyacımız olan şey birlikte aynı şarkıları söylemek ve o duyguyu paylaşmak. Bu gece de tam olarak bunun için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Fuar Heyecanı Devam Ediyor

İzmir Enternasyonal Fuarı, birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı Çim Konserleri ile müzikseverlere keyif dolu anlar yaşatmaya devam edecek.

3 Eylül: Derya Uluğ

4 Eylül: Gripin

5 Eylül: Mustafa Sandal

6 Eylül: Selda Bağcan

7 Eylül: Sertab Erener

8 Eylül: Duman

9 Eylül: Mor ve Ötesi – İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına özel final konseri

Konserler, her akşam saat 21.15’te Kültürpark Çim Konserleri sahnesinde gerçekleşecek.

94. İzmir Enternasyonal Fuarı, 9 Eylül’e kadar ziyaretçilerini müzik, kültür ve eğlence dolu bir atmosferde ağırlamaya devam edecek.