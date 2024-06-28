Bunlar da ilginizi çekebilir

Kahvaltı öncesinde 98. Gazi Koşusu'nun start numaralarının kura çekimi de gerçekleştirildi.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıya Türkiye Jokey Kulübü ( TJK ) yetkililerinin yanı sıra daha önce Gazi Koşusu'nu kazanmış birçok jokey ve at sahibi katıldı. Etkinlikte Gazi Koşusu'nu kazanan jokeye verilecek kupanın gösterimi de yapıldı.

Galatasaray ile PUMA arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı

Galatasaray ile PUMA arasında forma sponsorluğu anlaşması imzalandı

İSTANBUL (AA) - At yarışlarında 30 Haziran Pazar günü yapılacak 98. Gazi Koşusu dolayısıyla düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliğinde Türkiye Jokey Kulübü camiası bir araya geldi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.