At yarışı severler tarafından merak edilen isimlerden biri olan Akın Sözen, 98. Gazi Koşusu'nda Dragon Flame ile birinci oldu.

Akın Sözen'in hayatı ve kariyeri

Akın Sözen, adını at yarışı camiasında duyuran başarılı bir jokeydir. 98. Gazi Koşusu'nda Dragon Flame isimli atıyla birinci olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sözen'in spora olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve futbol ile at yarışları arasında bir kariyer tercihi yapmıştır.

Futbol kariyeri

Akın Sözen, spor hayatına futbol ile başlamıştır. Amatör kulüplerden Cennet Barbarosspor'un alt yapısında iki yıl oynadıktan sonra Galatasaray'ın altyapı seçmelerine katılmış ve bin 200 kişi arasından seçilen 7 kişiden biri olmuştur. O dönemde seçilen diğer isimler arasında ünlü futbolcular Arda Turan, Cafercan Aksu, Uğur Uçar ve Mülayim Erdem de yer almaktadır.

Jokeylik kariyeri

Futboldan sonra at yarışlarına yönelen Akın Sözen, kısa sürede büyük başarılar elde etti. Altı ay içinde 100 yarış kazanan ve jokey unvanını alan Sözen, genç yaşta önemli bir başarıya imza attı. Jokeylik kariyerinde hızla yükselen Sözen, özellikle 98. Gazi Koşusu'nda elde ettiği başarı ile adını geniş kitlelere duyurdu.

98. Gazi Koşusu zaferi

Türkiye'nin en prestijli at yarışı olan Gazi Koşusu'nda 2024 yılında Dragon Flame isimli atıyla birinci olan Akın Sözen, büyük bir başarıya imza attı. Bu zafer, Sözen'in kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve onun ismini at yarışı severler arasında daha da popüler hale getirdi.