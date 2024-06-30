Dragon Flame, 98. Gazi Koşusu'nu kazandı! Akın Sözen'in sırtında zafere koşan safkan, büyük ödülün sahibi oldu.

Türkiye'nin en köklü at yarışlarından biri olan Gazi Koşusu, bu yıl Veliefendi Hipodromu'nda heyecan dolu anlara sahne oldu. İşte bu yılın galibi Dragon Flame ve detayları...

Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen 98. Gazi Koşusu, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının katılımıyla gerçekleşti. Toplamda 22 safkanın start aldığı yarış, çim pistte 2,400 metre mesafede koşuldu.

Dragon Flame, jokey Akın Sözen'in idaresinde etkileyici bir performans sergileyerek birinci oldu. Bu zaferle birlikte sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandırdı.

Gazi Koşusu'nun Tarihi

1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, Türk at yarışçılığının en önemli ve köklü yarışları arasında yer alıyor. Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen bu yarış, atseverlerin ve yarışseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.