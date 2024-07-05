Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yaz döneminde başladığı kamp sürecinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle, Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılmama kararı aldığını duyurdu. Federasyon, bu kararı almanın zorunlu olduğunu ve oyuncuların sağlığını riske atmamak adına böyle bir adım attıklarını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaza kısıtlı kadroyla başladığımız kamp süreci; A Erkek Milli Takımımızda yaşanan ve tekrarlayan sakatlıklar sonrasında, 11 kişilik kadroyla Fransa'da oynadığımız ikili temas karşılaşmasında iki oyuncumuzun daha sakatlanmasıyla devam etmiştir. Bu süreçte Ay-yıldızlılarımızı eksik kadro nedeniyle, deplasmanda oynayacağımız karşılaşmalarda riske etmemek adına Sırbistan’da düzenlenecek olan hazırlık turnuvasına katılmama kararı alınmıştır. Millilerimizin, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları Kasım ayında devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Hazırlık karşılaşmaları ve sonuçları

Ay-yıldızlılar, oynadıkları hazırlık karşılaşmalarında Filipinler'i 84-73 yenerken, Fransa'ya 96-46 kaybetmişti. Sakatlık sorunları, milli takımın kadro derinliğini ve performansını olumsuz yönde etkiledi.

Gelecek hazırlıklar

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarına Kasım ayında devam edecek. Federasyon yetkilileri, oyuncuların sakatlık süreçlerini dikkatle izleyerek, en iyi şekilde toparlanmaları için gerekli tedbirleri alacaklarını belirtti.