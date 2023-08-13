Türkiye'de süre alan 12 oyuncu da skor katkısı verirken Furkan Korkmaz 14, Alperen Şengün 13 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Kenan Sipahi'nin etkili oyunuyla iyi başlayan milli takım, mücadelenin ilk 5 dakikasını 14-8 önde geçti. Periyodun kalan bölümünde Furkan Korkmaz ve Ömer Faruk Yurtseven ile sayılar bulan Türkiye, farkı daha da açarak ilk periyodu 28-13 önde tamamladı.



İkinci periyoda savunmada etkili bir giriş yapan milliler, kenardan gelen oyuncuların skora verdiği katkıyla ilk yarının bitimine 5 dakika kala farkı 22'ye kadar çıkardı: 17-39. Kalan bölümde rakibine sadece 5 sayı şansı tanıyan Türkiye, farkı daha da açarak soyunma odasına 30 sayı farkla 52-22 önde girdi.



Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başladı. İki takım da hücumda sayı bulmakta zorlanmazken periyodun ilk 5 dakikası millilerin 65-37'lik üstünlüğü ile geçildi. Kalan bölümde milliler, Onuralp Bitim ve Alperen Şengün ile hücumda sayılar bulunca son periyoda Türkiye'nin 81-48'lik üstünlüğü ile girildi.



Son bölümde farkı daha da açan Türkiye, parkeden 104-66 galip ayrılarak gruptaki 2'nci maçını da kazandı. Milliler, gruptaki son maçında 15 Ağustos Salı günü Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.



BAKAN BAK TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ



Türkiye ile Bulgaristan arasında oynanan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, tribünden izledi. Millilerin, dün oynadığı İzlanda karşılaşmasını da tribünden takip eden Bakan Bak, milli takımı bugün de yalnız bırakmadı.



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ademir Zurapovic, Marius Ciulin, Ivor Matejek

BULGARİSTAN: Karamfilov 6, Pavlin Ivanov 7, Alipiev 18, Kostadinov 2, Stoilov 4, Simeonov 20, Stoimenov 3, Andrey Ivanov 6, Yordanov

TÜRKİYE: Kenan Sipahi 8, Şehmus Hazer 11, Furkan Korkmaz 14, Alperen Şengün 13, Ömer Faruk Yurtseven 11, Onuralp Bitim 9, Okben Ulubay 10, Ercan Osmani 7, Berk Uğurlu 4, Sertaç Şanlı 11, Yiğitcan Saybir 3, Sadık Emir Kabaca 3

1'İNCİ PERİYOT: 13-28

İLK YARI: 22-52

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-81