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Milli takım, İran ile aynı salonda yaptığı ilk hazırlık maçından 28-26 galip ayrılmıştı.

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 13-14 İran Milli Takımı'nın üstünlüğü ile tamamlanırken, ay-yıldızlı takım sahadan 31-30 galip ayrıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında kampta bulunan A Milli Takım, hazırlık maçında ikinci kez İran ile karşılaştı.

ANKARA (AA) - 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Hentbol Takımı , İran ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 31-30 kazandı.

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