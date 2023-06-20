A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde kendisi için önemli bir virajı kayıpsız geçmeyi başardı. Milliler, 1 galibiyet 1 mağlubiyet ile 3'üncü maçlar öncesinde 3'üncü sırada yer aldığı grupta sırasıyla Letonya ve Galler karşısında kazanarak maç fazlasıyla grup liderliğine yükseldi. Grubun favorisi konumunda bulunan Hırvatistan'ın maç yapmadan geçtiği dönemde milliler, Galler ile arasındaki puan farkını 5'e yükselterek rakibine karşı önemli bir avantaj elde etti.



LETONYA KARŞISINDA YİNE SON NEFESTE 3 PUAN

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3'üncü maçında Letonya ile deplasmanda karşı karşıya geldi. 83'üncü dakikada 10 kişi kalan rakibi karşısında 90+4'üncü dakikaya 2-1 üstünlükle giren milliler, bu dakikada Tobers'in golüne engel olamayınca skor 2-2'ye geldi. 90+5'inci dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ortasında İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye getiren milliler, karşılaşmayı bu skorla kazanarak kritik bir deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı.



Milliler, Letonya ile 11 Ekim 2021 tarihinde bu kez 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda karşı karşıya gelmişti. 70'inci dakikada rakibi karşısında 1-0 geriye düşen milliler, 75'inci dakikada Serdar Dursun ve 90+9'uncu dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gollerle rakibini 2-1 mağlup ederek önemli ve değerli bir galibiyete imza atmıştı.



GALLER'E KARŞI RÖVANŞ ALINDI

Milliler, elemelerdeki 4'üncü maçında ise Galler'i Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda konuk etti. 27 yıl sonra A Milli Takım düzeyinde bir maça ev sahipliği yapan Samsun'da Türkiye, Galler'i 2-0 mağlup ederek hata yapmadı. 41'inci dakikada Morrell'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galler karşısında milliler, 72'nci dakikada Umut Nayir ve 80'inci dakikada Arda Güler'in golleriyle galip geldi. Ay-yıldızlı ekibin 2 golü VAR incelemesinin ardından iptal edilirken 64'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu da bir penaltı atışından yararlanamadı. Milliler, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda Galler'e Bakü'de 2-0 mağlup olmuştu. Milliler, dün elde ettiği galibiyet ile bu karşılaşmanın da rövanşını almış oldu.



3 FUTBOLCU İLK KEZ MİLLİ TAKIMLA GOL SEVİNCİ YAŞADI

A Milli Futbol Takımı'nda Letonya ve Galler karşısında forma giyen 3 isim, ilk kez milli forma ile gol atma başarısı gösterdi. Letonya karşısında 22'nci dakikada millileri öne geçiren Abdülkerim Bardakcı, ilk milli maçında gol sevinci yaşadı. Galler karşısında ise sonradan oyuna giren Umut Nayir ve Arda Güler, 4'üncü milli maçlarında ilk kez gol atma başarısı gösterdi.



KUNTZ KREDİSİNİ ARTIRDI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya ve Galler karşısında alınan 2 galibiyetin ardından rahat bir nefes aldı. Görevinden alınıp alınmayacağı sürekli tartışma konusu olan Kuntz'un geleceği hakkında Letonya maçı öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulunmuştu. Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Letonya ve Galler maçlarından 6 puan almak istiyoruz. Farklı sonuçlar olursa, ona göre devam ederiz. Stefan Kuntz ile devam ediyoruz, başarılı olması için gereken desteği veriyoruz" ifadelerini kullanarak iki maçın kritik olduğunu vurgulamıştı. Millilerin bu maçlarda 6 puan çıkarmasının ardından Stefan Kuntz da rahat bir nefes aldı. Alman teknik adam da Galler maçının ardından bu konunun hatırlatılması üzerine, "Seneye haziran ayına kadar sözleşmem var. O yüzden ben normal işime devam ediyorum" şeklinde konuştu.



MİLLİLERİN KALAN 4 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

A Milli Futbol Takımı, elemelerdeki kalan 4 maçının 2 tanesini iç, 2 tanesini ise dış sahada oynayacak. Millilerin kalan maçlardaki fikstürü şu şekilde;

8 Eylül 2023: Türkiye - Ermenistan

12 Ekim 2023: Hırvatistan - Türkiye

15 Ekim 2023: Türkiye - Letonya

21 Kasım 2023: Galler - Türkiye