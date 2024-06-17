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Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Salih Özcan da TSİ 21.00'de karşılaşmanın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, bugün TSİ 17.15'te Gürcistan maçı için Dortmund'a hareket edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

Isınma ve koşu çalışmasıya başlayan idman pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde Gürcistan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Tedavisi süren İrfan Can Kahveci takımdan ayrı koşu çalışması yaptı. Dün tedbir amaçlı antrenmana katılmayan Barış Alper Yılmaz ise takımla çalıştı.

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