LEIPZIG (AA) - A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında yarın Avusturya ile karşılaşacağı Leipzig Stadı'nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Karşılaşmanın son hazırlığını sabah saatlerinde Barsinghausen'deki kamp merkezinde yapan milliler, uçakla Leipzig'e geldi ve ardından Leipzig Stadı'na geçti.
Yürüyüş sırasında teknik direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, stadın zeminini kontrol etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yürüyüşte yer aldı.
Yürüyüşün ardından teknik ekip ve takım hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: aa